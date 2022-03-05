屁孩高中生把貓丟進水池還拍片訕笑！　網罵翻校方聲明將懲處

▲屁孩高中生把貓丟進水池。（圖／翻攝自臉書社團）



記者蔡佩旻、林冠吟／雲林報導

臉書社團近日瘋傳一段影片，雲林一名身穿農工運動服的湯姓高中生，竟抓起路旁的三花貓直接丟進水池裡，貓咪受到驚嚇急忙划上岸逃離，而一旁錄影的同學見狀則發出笑聲。影片曝光後，丟貓畫面被網友廣傳至各大社群，引起網友公憤，痛斥「貓咪有得罪你嗎？要紅給你紅」，而校方也立即發表聲明，強調將在調查後對該名學生依校規懲處。雲林縣政府也指出，初步認定學生涉嫌虐貓已觸法，7日將約談學生到案說明。

影片中可見，該名農工學生在學校附近發現一隻三花貓，竟直接將三花從脖頸抓起，用力將三花丟進一旁的水池中造成三花發出慘叫，一旁錄影的學生見狀三花落水後也不斷發出笑聲，所幸三花被丟進水池後，立即游向岸邊逃離現場。

▲所幸被丟進水池的三花貓及時游向岸邊，離開現場。（圖／翻攝自臉書社團）



事後，錄影的學生除拍下事發過程外，還將影片上傳至抖音平台，影片流傳後隨即引發各方網友撻伐。網友痛罵，「真的很可憐到底是什麼心態？」、「阿貓是惹到你了嗎？如果換作是你被丟你會開心嗎？」、「垃圾」、「丟臉」、「以為道歉就能了事真的不懂什麼態度」、「要紅讓你紅」、「長得人模人樣，阿做著那麼可怕的事？」等語。

當事學生事後被網友肉搜出身分，也緊急關閉IG社群帳號。校方獲報後，緊急發出澄清，強調虐貓行為確實不當，缺乏同情心與同理心，校方將在調查事發原因後，依校規懲處，並由輔導室給予輔導。

▲事後該名學生也被憤怒的網友肉搜出身分，校方獲報後急發聲明澄清。（圖／翻攝自臉書社團）



校方指出，後續也將要求教師在教學中融入動物保護意識及觀念，亦會在各項活動中融入動物保護之議題；另針對該名學生班級，也會請導師進行團體輔導，避免同學遭過度議論，確保學生身心安全。同時也向網友呼籲應保持冷靜，切勿侵害個人隱私及資訊，案情已啟動調查，勿再不當分享及傳遞訊息，以避免違反個人資料保護法之疑慮。