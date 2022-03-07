　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園燈會落幕　高人氣燈組移置3景點持續展出

▲桃園燈會高人氣燈組分別移師3地區景點

▲桃園燈會「手護真心」移置忠貞新村文化園區。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為期20天的桃園燈會落幕，絢麗燈展共吸引20萬人次賞燈。為了讓民眾繼續感受燈組帶來的奇幻世界，市府7日表示，老街溪河岸扶手燈光將持續閃耀至5月，漫步老街溪可享受浪漫的光影；天空之城主燈中的孔雀燈組則規劃移置龍潭大池，繼續展演七彩光影。

▲桃園燈會高人氣燈組分別移師3地區景點

▲吉祥神獸系列燈組移到桃園虎頭山。（圖／觀旅局提供）

此外，燈會中的許多燈組也交由不同的單位典藏展出，像是高人氣燈組「手護真心」、「告白語錄」移至異國風味濃厚的忠貞新村文化園區，繼續和民眾互動；而可愛的吉祥神獸系列燈組，則移到桃園虎頭山，為民眾祈福帶來好運，透過燈組的活化，為桃園各地增添不同的風采。

市府指出，桃園龍岡地區為早期滇緬孤軍來台的據點，交融著緬甸、泰國、雲南等多元文化，其中忠貞市場販售了米干、破酥包等異國美食，忠貞新村文化園區則展現了滇緬孤軍歷史和眷村文化，預計於3月19日開幕的「異域故事館」則展示了泰緬孤軍的歷史。

今年桃園燈會的「手護真心」和「告白語錄」燈組，因為有多國語言的「我愛你」及七彩手指愛心，與園區內由各國語言「謝謝」的彩繪牆相呼應，更加展現出龍岡地區多元、包容的區域特性，加上燈組色調與園區相襯，呈現出與熱鬧燈會截然不同的燈景，兩座燈組移師到忠貞新村文化園區，完美融合地景與地區文化，不妨趁著假日到忠貞新村文化園區走走，感受高人氣燈組與異國情調的碰撞！

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
台股大逃殺！　台積電、0050零股交易同爆天量
LINE群組太多沒在用？　「簡單1招」退出不尷尬
YouTuber到烏克蘭當傭兵！　韓政府氣炸「註銷護照」
快訊／謝忻裸照外流　已親自報案
郁方豪門夫「醉勾熟女」被拍！正宮突公開她正面無碼照
快訊／遊覽車旅遊團感染源找到了！　和新北個案有關
台南夫婦10多歲孫女確診　Ct值只有9.2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新住民祈求媽祖庇佑順利找到工作　帶烤乳豬還願

桃園燈會落幕　高人氣燈組移置3景點持續展出

桃園環保局與北市刑大聯手　違章工廠查獲逾400支笑氣鋼瓶

畫家蘇慧棉如真實畫風　改變大眾對蠟筆的刻板印象

「斜槓工會領頭羊」大台南總工會　歡慶75歲生日千人同慶

免預約！桃園37處社區接種站　這兩天開放施打莫德納和高端

烏俄戰火不斷　戰地軍醫盼愛人付款助廝守　詐騙手法再翻新！

西螺鎮農會「起家厝」完修揭牌　總幹事廖錦富：存款達193億

蟬聯全國空氣品質三冠王　來台東深呼吸

台東賣慢推南迴發展！圓桌論壇集思廣義　從「三生」打響品牌

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

金宇彬超會撩！點菜「手溫暖牽上去」　暴風讚美奶奶客人...都害羞惹

米克斯在休耕田地狂奔放風 飆速讓水花濺起還華麗轉彎

女CEO未婚買上等精子生二胎！　霸氣嗆酸民：婚姻目的不是繁衍後代

只愛爸！米克斯熱情飛撲迎接　換媽回家秒變臉「敷衍搖尾巴」

小羔羊想喝奶竟上演軟骨功　折前腳用後腳推擠出柵欄外

新住民祈求媽祖庇佑順利找到工作　帶烤乳豬還願

桃園燈會落幕　高人氣燈組移置3景點持續展出

桃園環保局與北市刑大聯手　違章工廠查獲逾400支笑氣鋼瓶

畫家蘇慧棉如真實畫風　改變大眾對蠟筆的刻板印象

「斜槓工會領頭羊」大台南總工會　歡慶75歲生日千人同慶

免預約！桃園37處社區接種站　這兩天開放施打莫德納和高端

烏俄戰火不斷　戰地軍醫盼愛人付款助廝守　詐騙手法再翻新！

西螺鎮農會「起家厝」完修揭牌　總幹事廖錦富：存款達193億

蟬聯全國空氣品質三冠王　來台東深呼吸

台東賣慢推南迴發展！圓桌論壇集思廣義　從「三生」打響品牌

快訊／富岡漁港「連人帶車墜海」！　駕駛救上岸一度無心跳

不要玩食物！呆萌牧牛犬「雞蛋當球滾」　下秒腳一踩慘摔：破了

聖結石遭前公司控欠200萬「官司結果出爐」！　認與小玉撕破臉

謝忻再被爆「另一批清涼照」外洩！好友還原拍攝過程：是未修過的毛片

企業ESG兩大罩門「巨災、氣候管理」　公司評估還要看這7大內容

AirDrop到底關不關？3C達人解密iPhone五大迷思

高端快過期報廢將損30億？陳時中強調：目前沒有大量過期危機

各廠牌疫苗剩餘量曝！陳時中坦言：250萬劑AZ可能打不完

H＆M姊妹牌「COS」要來了！極簡設計、背後小故事先認識一下

10多歲女染疫Ct值僅9.2　已打過「2劑BNT疫苗」突破性感染

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

興中街惡火6死！35年偷情飯店改住宅

台中6死惡火傳雲梯車卡住　消局澄清

台中惡火釀6死　死者集中這樓層

「燒到焦黑難辨識」中檢查惡火奪6命

大火躲3樓浴室　台中婦人不治

桃園公費疫苗施打　3/8、10施打

台中大火2死4無生跡　鄰曝房東愛囤物

林口竹林山觀音寺櫻花豔紅綻開

耗資10億！東森麗格薈成台中最新地標

被遺忘的弟弟　繞台半圈找到親姊被趕出門

台中恐怖大火　民眾目睹跳窗逃生尖叫

台中大火再救出2婦…1人無生跡

台南古都馬聲援烏克蘭日媒重視

桃園好市乘雙券加碼抽線上登記

更多熱門

相關新聞

桃園燈會靜態燈展　小提燈發送取消

桃園燈會靜態燈展　小提燈發送取消

2022桃園燈會自即日起至2月20日沿老街溪河岸，於中壢光明公園到新勢公園河段辦理燈組靜態展示，現場所有動態活動，包含小提燈發送均取消，呼籲民眾到戶外走走但要保持社交距離，以維護大家的健康。

桃園燈會　活力中壢女警服務隊

桃園燈會　活力中壢女警服務隊

桃園燈會人潮領取小提燈 警加強疏導

桃園燈會人潮領取小提燈 警加強疏導

桃園燈會今點燈！漫步3燈區超浪漫

桃園燈會今點燈！漫步3燈區超浪漫

影／桃園燈會「光之桃花源」7大亮點

影／桃園燈會「光之桃花源」7大亮點

關鍵字：

桃園燈會高人氣燈組移置景點

讀者迴響

熱門新聞

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

爺孫戀66歲李坤城驚傳病重！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

棒棒堂男星驚吐「離婚念頭」！淚訴5虧欠

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

違停害死騎士卻默默閃人　女駕駛遭終身吊照不服喊：與我無關啊

廁所只標「H」和「D」　他尿急：哪間是男廁

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

快訊／謝忻裸照外流「已親自報案」

快訊／鄭明典貼1圖：回波進來了！ 上班小心

更多

最夯影音

更多
俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空
動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面