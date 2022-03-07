桃園燈會落幕　高人氣燈組移置3景點持續展出

▲桃園燈會「手護真心」移置忠貞新村文化園區。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為期20天的桃園燈會落幕，絢麗燈展共吸引20萬人次賞燈。為了讓民眾繼續感受燈組帶來的奇幻世界，市府7日表示，老街溪河岸扶手燈光將持續閃耀至5月，漫步老街溪可享受浪漫的光影；天空之城主燈中的孔雀燈組則規劃移置龍潭大池，繼續展演七彩光影。

▲吉祥神獸系列燈組移到桃園虎頭山。（圖／觀旅局提供）

此外，燈會中的許多燈組也交由不同的單位典藏展出，像是高人氣燈組「手護真心」、「告白語錄」移至異國風味濃厚的忠貞新村文化園區，繼續和民眾互動；而可愛的吉祥神獸系列燈組，則移到桃園虎頭山，為民眾祈福帶來好運，透過燈組的活化，為桃園各地增添不同的風采。

市府指出，桃園龍岡地區為早期滇緬孤軍來台的據點，交融著緬甸、泰國、雲南等多元文化，其中忠貞市場販售了米干、破酥包等異國美食，忠貞新村文化園區則展現了滇緬孤軍歷史和眷村文化，預計於3月19日開幕的「異域故事館」則展示了泰緬孤軍的歷史。

今年桃園燈會的「手護真心」和「告白語錄」燈組，因為有多國語言的「我愛你」及七彩手指愛心，與園區內由各國語言「謝謝」的彩繪牆相呼應，更加展現出龍岡地區多元、包容的區域特性，加上燈組色調與園區相襯，呈現出與熱鬧燈會截然不同的燈景，兩座燈組移師到忠貞新村文化園區，完美融合地景與地區文化，不妨趁著假日到忠貞新村文化園區走走，感受高人氣燈組與異國情調的碰撞！