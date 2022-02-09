桃園燈會小提燈發送取消　賞燈請先確認人潮警示燈號

▲2022桃園燈會主燈「天空之城」。（圖／觀旅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園燈會自即日起至2月20日沿老街溪河岸，於中壢光明公園到新勢公園河段辦理燈組靜態展示，現場所有動態活動，包含小提燈發送均取消，呼籲民眾到戶外走走但要保持社交距離，以維護大家的健康。

為確保賞燈不擁擠，市府觀光旅遊局在觀光導覽網設有燈會人潮警示專區，以大數據管控現場人潮，亮起黃燈，不建議再前往現場將進行管制，兩座公園管制口將啟動只出不進的機制，出門賞燈的民眾，請上觀光旅遊局官網、活動官網先掌握現場狀況，才能開心賞燈。

▲人潮警示燈號。（圖／觀旅局提供）

市府觀旅局表示，2022桃園燈會兩大主燈「桃花林」及「天空之城」；在中壢光明公園打造一片「桃花林」，將桃園的市花「桃花」以光影科技結合現代花藝美學重新演繹，透過燈光能看到桃園春、夏、秋、冬四季特色花卉及1休區1花卉，大家可穿梭在綺麗浪漫的桃花林中，體驗神奇的視覺饗宴。

▲2022桃園燈會主燈「桃花林」。（圖／觀旅局提供）



而在平鎮新勢公園的「天空之城」，則是邀請紐約時代廣場跨年水晶球設計者Billy Canning與光影藝術家劉治良(Sammy)聯合創作出長32公尺、寬12公尺及高11.5公尺的「天空之城」，城中以孔雀及白鴿兩種具有吉祥意涵的鳥類象徵飛翔的符號，傳達桃園不僅是國門之都，更是實現夢想的基地，邀請大家展翅高飛的城市。主燈音樂由音樂旅人林強老師，以電子音樂，搭配光影說故事，帶給觀眾一場難得的聽覺、視覺饗宴。

今年燈會除了2主燈，2座公園及老街溪沿岸總共還有27組大型燈組展示，有具象的燈組例如千顆燈籠打造的糖果光廊、告白語錄和手護真心等，而老街溪沿岸6座跨橋一橋一特色，透過盞盞LED光點，璀璨繽紛的律動點亮老街溪。