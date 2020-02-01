不畏低溫桃園燈會人潮湧入領取小提燈　平鎮警加強交通疏導

▲2020桃園燈會31日啟燈，1日天氣放晴吸引大批人潮湧入排隊領取小提燈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2020桃園燈會31日正式啟燈，1日儘管氣溫偏低但天氣放晴仍吸引大批市民扶老攜幼排隊領取鼠年小提燈，也使得桃園燈會周遭交通湧入車潮，平鎮警分局派出大批員警在會場四周維持交通動線，以確保市民都能順利賞燈與提領小提燈。

▲2020桃園燈會31日啟燈，1日天氣放晴吸引許多市民排隊領取小提燈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局副分局長陳怡誠指出，2020桃園燈會從1月31日起至2月12日，為期13天，1日天氣晴朗，桃園燈會平鎮新勢公園展場湧入大量人車，為維持會場交通順暢，警方動員大批警力，因此籲請市民依員警指示前往指定停車場，但建議賞燈市民多利用大眾運輸工具或接駁車，省時方便也不會造成交通雍塞。

▲2020桃園燈會31日啟燈，1日有大批人潮湧入排隊領取小提燈，警方在路口疏導交通。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府表示，桃園燈會今年在平鎮新勢公園、中壢區光明公園兩處展場同步點燈，透過老街溪河岸公園步道連結兩大展區，讓賞燈市民能漫步老街溪畔，悠閒觀賞主辦單位精心佈置展燈，主辦單位將在每周六、日下午17時發送主題小提燈，兩地警方將派員協助疏導排隊人潮，請賞燈民眾多加配合。

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