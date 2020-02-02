桃園燈會活力中壢女警服務隊　著飛行夾克亮麗吸睛

▲桃園燈會活力中壢女警服務隊。（圖／中壢警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020桃園燈會2日進入第3天，為因應賞燈人潮眾多，中壢警分局特別成立「壢警女警服務隊」，於中壢展區的老街溪河岸公園「銀河曙光燈區」及光明公園「大地曙光燈區」，現場協助安全維護。女警服務隊穿著目前最夯飛行夾克並搭配炫彩LED名牌及肩燈，增加夜間辨識度，成為會場最亮的「嬌」點。

▲▼2020桃園燈會，中壢警分局成立「壢警女警服務隊」，現場協助安全維護。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局指出，壢警女警服務隊特別遴選7位女警，由巡官廖妍羚領軍，與警員陳怡頻、林欣瑩、梁甄予、周亭妙、江佩璇、楊佩璇共同組成，於燈會舉辦期間專責服勤，以為民服務為初衷，並兼負警察行動補給站、機動派出所及預防犯罪宣導等任務。

為了方便民眾一眼辨識，尋求協助，女警服務隊穿著目前最夯飛行夾克並搭配炫彩LED名牌及肩燈，增加夜間辨識度，成為會場最亮的「嬌」點，民眾也紛紛表示女警態度認真又帥氣。

2020桃園燈會以「光之桃花源」為主題，於1月31日至2月12日為期13天，在中壢和平鎮區老街溪沿岸舉辦，設計3大燈區，包括「平鎮新勢公園的飛天曙光燈區」、「中壢光明公園的大地曙光燈區」及「老街溪沿岸的銀河曙光燈區」，共有超過40組以上的特色燈組，歡迎民眾前往賞燈。

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