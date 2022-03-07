陳其邁要頒1萬元給他！靠200元試劑揪確診　市府卯起來追出源頭

記者許宥孺／高雄報導

高雄市7日無新增確診病例，市府今召開防疫會議，宣布屏東旅行團傳播鏈找出感染源，今基因序列比對出爐，與先前確診的新北設計師(19665)相同。市長陳其邁也肯定基層診所醫師有警覺心，先是揪出自助餐女店員確診，疫調人員接力調查出半個月前的活動史，才能從第三波感染追出源頭，因此要頒給這位醫師1萬元獎勵。

▲高雄市長陳其邁說明最新疫況。（圖／高雄市政府）

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市長陳其邁表示，這起旅遊團群聚，感染源指向新北設計師(19665)，透過Ct值研判以及跨縣市地方政府聯繫合作，疫調溯源才發現新北設計師是旅遊團的指標個案。

▲屏東旅行團感染鏈。（圖／高雄市政府）

陳其邁也說明，自助餐女店員(20832)因發病到診所就醫，在高雄防疫決策，就特別請基層醫師注意，假設病人因上呼吸道症狀就醫，就請診所給予快篩試劑，並請市民配合居家快篩。由於20832快篩陽，基層診所醫師轉介到醫院PCR採檢，確認20832確診，「要特別感謝他，會頒給醫師一萬元獎金」。

陳其邁指出，疫調回溯，從疫情傳染波段來說，在這旅遊團裡，高雄第一例出現確診者20832是屬於第3波，市府於社區擴大採檢，並擴大職場、接觸者匡列人數，高達7000多人，要感謝疫調人員努力，追出228花東旅遊史以及遊覽車旅行團，再追溯到新北個案，基因序列比對發現和新北設計師19655是同個病毒株。

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