回娘家酗酒被罵「破麻」！狂女逼母喝尿不過癮　踹死她後繼續喝

▲陳母家的垃圾桶有許酒瓶空罐。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者許宥孺／高雄報導

大年初二竟發生人倫悲劇！高雄一名陳姓女子有酗酒習慣，近日有染上毒品，她在春節期間回三民區娘家過年時，酒後與母親發生爭執，陳母罵她「破麻」，她一時情緒失控毆打母親致重傷，送醫搶救6天仍宣告不治，而陳女事後被強制就醫，警方2日拘提她移送複訊，訊後聲押獲准。

檢警調查，48歲陳姓女子育有一女一子，早年在八大行業工作，有酗酒習慣，孩子多次勸她戒酒，甚至下跪求她，她曾流淚表示會改，但戒了一陣子又故態復萌，孩子跪久了，她也麻痺無感，近日甚至還染上吸毒惡習。

陳女與再婚丈夫住在小港區，過年前因發生嫌隙，1月29日回到三民區娘家與68歲母親同住，但陳女生活習慣很差，身上有錢就酗酒，還要人幫她買便當，母親見她死性不改，便狂念她，導致兩人發生嫌隙。

▲陳母與孫女同住。（圖／記者陳宏瑞攝）

大年初二，陳女又喝酒，因為在大街上惹事被警方趕回家，陳母罵她「破麻」，陳女氣炸，衝到廁所端出尿來，說要餵母親喝尿，陳母不肯，兩人就互扯互拉，陳女失控毆打、狂踹母親，導致陳母重傷，但她卻離家到超商買酒喝，警方接獲陳女的女兒通報後，趕緊將阿嬤送醫搶救，陳女的女兒也告訴警方，希望將母親強制就醫，不過陳母搶救6天後仍重傷宣告不治。

陳女在凱旋醫院治療1個月後，檢方認為她病況好轉，將她拘提複訊，檢方認定，陳女涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施殺人、重傷、傷害犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

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