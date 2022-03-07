旅遊團群聚源頭指向新北設計師案　衛生局要查是否隱匿足跡！

▲3/7中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

文／中央社

今天披露的病毒基因定序及疫調顯示，屏東宮廟旅遊團群聚的1名確診者，曾與新北設計師衍生餐廳群聚的個案有接觸史，卻未被及時匡列，衛生單位將調查是否有人隱匿足跡，這名漏網之魚可能造成旅遊團其他成員染疫。

屏東縣東港鎮一間宮廟日前組團前往北北基3日遊，這個旅遊團的確診者（案20913），也是高雄自助餐確診女員工的家族成員。根據中央流行疫情指揮中心今天公布的訊息，案20913與新北設計師案曾赴「Miacucina餐廳」用餐的染疫顧客（案20248）有接觸史。

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指揮中心指揮官陳時中今天下午說明，案20913在2月19日曾赴案20248家中，可能當時就遭到感染，2月20日至21日參加旅遊團，2月22日發病，旅遊團案起始點為案20913可能性最大，染疫處所可能是在案20248的家裡。

媒體詢問，案20248確診時，為何案20913沒有及時被匡列，進而造成高雄自助餐衍生屏東旅遊團案，陳時中說，確實出現時間差，所以確診個案接觸者被漏掉。至於確診者疫調是否隱匿，新北市衛生單位正在調查，但新北衛生單位在短時間查出關聯性，真的非常不容易。

除旅遊團案釐清與設計師案有關，今天另有2起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚傳播鏈釐清，其中台北加強防疫旅宿的護理師（案20317），接觸1名自印尼移入的案19986，護理師曾陪同醫師替檢疫期中的案19986進行PCR採檢，當時案19986檢驗陽性，Ct值為20。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，另外一起釐清傳播鏈的是驗船師案，疫調發現，這名驗船師2月22日在麥寮港曾登輪工作，這艘船在高雄港全船檢驗發現3名陽性印度籍個案，分別為Ct值34至36，N抗體陽性，判為印度境外移入。驗船師2月22日登輪時，曾與確診者有共空通間活動史。

陳時中進一步說明，據指揮中心統計，國內感染源待釐清傳播鏈剩3條，分別為新北設計師衍生高雄自助餐遊覽車案、桃園米迪幼兒園案及新北涮涮鍋案。