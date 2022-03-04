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停越久電費越少！議員酸「給高雄人的優惠」：一塊雞排都買不到

▲▼0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電。（圖／記者許宥孺攝）

▲0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

興達電廠昨(3日)出現開關人為疏失，導致全台549萬戶大停電，台電晚間趕緊提出電價補償方案，不過高雄市議員李雅靜則看不下去，大酸台電「難道停電越久，電費越少，這是台電給高雄人的另類優惠電價嗎？」面對95折補償方案，以1000元電費舉例，減收50元，「連一塊雞排都買不到」。

國民黨高雄市議員李雅靜說：「高雄人用真心、用包容北送供電，結果換來的卻是台電的絕情斷電。當中北部在短時間陸續恢復供電，高雄人卻停電長達12小時，高雄人情何以堪。」

▲國民黨高雄市議員李雅靜。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國民黨高雄市議員李雅靜。（圖／記者許宥孺翻攝）

李雅靜指出，她多次在議事廳提出質詢，「南電北送，高雄人真袂爽！」高雄人用肺發電給北部使用，不僅沒有享受優惠電價，更要忍受外縣市嘲笑高雄的「灰色天空」，面對停電，更停的比北部還久，「難道停電越久，電費越少，這是台電給高雄人的另類優惠電價嗎？」

李雅靜表示，當中、北部正開著明亮的電燈享用晚餐之時，高雄人還在暗黑之中點著沒有情調的蠟燭，吃著克難晚餐；當中北部燈火通明、歌舞昇平之際，高雄的店家還在暗黑之中無法營業；當台電總公司發佈新聞指出「太陽下山了，雲林以南晚間將陸續停電」時，高雄還在暗黑之中，看著台電耍寶，無奈的說「難道是月亮惹的禍」嗎？

▲▼0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄部分地區晚上仍未復電，民眾點著沒情調的蠟燭吃克難晚餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電，民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺攝）

李雅靜強調，現在還不到夏季，很難想像到了夏季之後，真能穩定供電嗎？一場停電事故，造成台灣經濟百億的損失，在疫情重創之後，百業正在復甦之際，又因供電因素重創經濟，尤其是最基層的庶民經濟，市井小民真的無語問蒼天。

李雅靜指出，面對台電的補償方案，市井小民更是欲哭無淚，受停電影響的工業用戶與家庭用戶給予95折，也就是說1000元的電費減收50元，這樣的補償連一塊雞排都買不到。

李雅靜也要求，針對高雄市受停電影響店家，比照天然災害補助方式，由店家向區公所提出損害請求，由區公所彙整認定，台電做出損害賠償，彌補庶民經濟店家損失。

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