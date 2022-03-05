　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國考慮是否制裁印度！印媒：因為印度向俄羅斯「購買飛彈」

▲▼俄羅斯S-400地對空導彈系統。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯S-400地對空導彈系統。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭，隨著戰事愈演愈烈，以美國、歐盟為首的西方國家紛紛加入制裁俄國的行列，而在聯合國大會上針對「是否譴責俄國入侵烏克蘭的行動」的投票中，包括印度在內的35個國家表示棄權。對此，美國拜登政府正考慮，是否向印度實施制裁，因為印度向俄羅斯購買飛彈。

根據印度《亞洲國際新聞》（ANI），美國拜登政府目前正在考慮是否依據「美國敵對國家制裁法案」（CAATSA，對伊朗、北韓、俄羅斯實施制裁的美國聯邦法），向印度祭出制裁措施，原因是印度此前曾向俄羅斯購買S-400導彈防空系統，美國外交官唐納德•盧（Donald Lu）於2日在一場以美印關係為主題的聽證會上發表此言論。

報導指出，該會議就美印國防安全合作以及是否對印度實施制裁一事反覆討論，目前拜登政府始終難以決定是否向印度實施制裁，因為隨著先前美國強化與印度之間的關係後，計畫讓印度成為抗衡中國地區的關鍵力量，因此才推遲對印度實施制裁。

其實早從2016年以來，印度便一直是俄羅斯軍事武器的最大進口國。不過唐納德•盧也透露，印度最近取消了俄羅斯米格-29戰鬥機、直升機、反坦克武器的訂單，他預計新的制裁措施將激勵其他國家也跟著照做。

另外，印度《商業標準報》（Business Standard）也指出，多名知情人士透露，由於俄羅斯盧布崩跌、加上西方對俄實施經濟與金融制裁，因此印度政府在與俄羅斯展開雙邊貿易時，可能會很快採用印度盧比「直接交易」，巧妙繞過西方國際社會的貿易制裁。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►COACH包下殺1.9折！搶起來

ET快訊
夫妻參加旅遊團染疫Ct值19.6　遊覽車位置圖曝
最硬教召「最高階」是他！　少校召員：總要有人上戰場
快訊／高雄增11處足跡！　老新台菜、夢時代、2市場
快訊／好消息！　俄羅斯宣布停火
郭婷筠瘦身「披絕美白紗」補辦婚宴　開場竟先和老公道歉
自助餐相關+5「擴及3縣市」！爸媽參加旅遊團「4人染疫」
快訊／新北＋1住中和　公共場所足跡曝
桃園+3例！　富林國小姊弟染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國考慮是否制裁印度！印媒：因為印度向俄羅斯「購買飛彈」

快訊／俄羅斯宣布停火！　開通「人道走廊」讓平民撤離

美國大幅增加供應烏克蘭武器！華郵：包含刺針、標槍飛彈

直播一半抬頭「飛彈來了」下秒慘遭轟炸！　他親手錄下驚悚瞬間

三星也加入對俄制裁？傳「中斷出貨」晶片、手機：受地緣政治影響

保持中立逾200年　民調：瑞典首次「多數民意」支持加入北約

俄傳「加強轟炸」逼烏克蘭屈服！加派1000名傭兵　平民傷亡恐大增

2英國記者中彈！　遭俄軍開槍狂轟「第一視角」恐怖畫面曝

發電廠被俄軍炸爛　烏克蘭居民「-1°C」慘沒暖氣、沒水電

烏克蘭南部港市馬力波遭俄軍圍城！市長坦承「遭封鎖」：快斷糧了

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

KID生日&新婚快樂!!!　峮峮收到開工紅包感動獻吻XD

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

聲林生存週記ep12／哈林.徐佳瑩相約第4季見？　韋禮安也愛哈寶寶！本尊當面獻唱XD

《營業中》鬼鬼當工讀生...最讓庹宗康頭痛　顏佑庭安慰「妳很漂亮」他更氣：有在幫我嗎XD

美國考慮是否制裁印度！印媒：因為印度向俄羅斯「購買飛彈」

快訊／俄羅斯宣布停火！　開通「人道走廊」讓平民撤離

美國大幅增加供應烏克蘭武器！華郵：包含刺針、標槍飛彈

直播一半抬頭「飛彈來了」下秒慘遭轟炸！　他親手錄下驚悚瞬間

三星也加入對俄制裁？傳「中斷出貨」晶片、手機：受地緣政治影響

保持中立逾200年　民調：瑞典首次「多數民意」支持加入北約

俄傳「加強轟炸」逼烏克蘭屈服！加派1000名傭兵　平民傷亡恐大增

2英國記者中彈！　遭俄軍開槍狂轟「第一視角」恐怖畫面曝

發電廠被俄軍炸爛　烏克蘭居民「-1°C」慘沒暖氣、沒水電

烏克蘭南部港市馬力波遭俄軍圍城！市長坦承「遭封鎖」：快斷糧了

退休師開文具店吸引學童上門　店內噁伸狼爪摸臀下場曝

快訊／高雄夫妻參加旅遊團染疫！Ct值19.6　恐怖遊覽車位置圖曝

賀一航兒不忍了！直播賣貨外型遭酸　高EQ反擊吐心聲：我做錯什麼

鱸魚湯百元有找！高雄CP值極高古早味小吃　大塊控肉飯一吃上癮

曾國城金鐘獎座不翼而飛　兒子內神通外鬼！

最硬教召「最高階」是他！　服役20年退伍少校召員：總要有人上戰場

蜜拉庫妮絲：我烏克蘭人我驕傲！夫妻募款救難民「率先捐8400萬」

快訊／前(G)I-DLE穗珍解約　Cube曝警調查「霸凌無嫌疑」粉絲哭了

中信兄弟高中菜鳥體驗「咖啡秀」　周委宏：用錢買經驗

象魔力感受兄弟尊重及熱情　新球季如願繼續披黃衫

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

俄兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

俄軍被控佔領城市後「抓當地婦女性侵」

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

百人打仗4人回　議員逼問普丁官員

快訊／俄羅斯宣布停火！

俄烏戰爭Day10　烏克蘭靠「2要點」抵抗到現在

2英國記者中彈！遭俄軍開槍狂轟畫面曝

烏克蘭核電廠人員超勇猛！警告俄軍影片曝

不斷更新／烏克蘭大樓被炸毀埋100人　俄羅斯封鎖臉書推特

俄國「人間胸器」發言人　再遭瘋傳

蘿莉也上陣！12歲俄國妹成大內宣機器

俄軍3指揮官亡　64km車隊卡關挨打

烏克蘭勇猛擊落蘇愷25！軍方貼文炫戰果

更多熱門

相關新聞

快訊／俄羅斯宣布停火！

快訊／俄羅斯宣布停火！

俄新社最新消息，俄羅斯國防部宣布自莫斯科5日上午10時（台灣5日下午3時）起對烏克蘭停火，允許平民離開烏克蘭南部重要戰略港口城市馬力波（Mariupol）等地，人道主義走廊與撤離路線均已與烏方達成共識。

英超挺烏克蘭遭中國轉播單位停播

英超挺烏克蘭遭中國轉播單位停播

華郵：美國大幅增加供應烏克蘭武器！

華郵：美國大幅增加供應烏克蘭武器！

抵制俄羅斯再+1　微軟：在俄羅斯停售所有產品和服務！

抵制俄羅斯再+1　微軟：在俄羅斯停售所有產品和服務！

開戰第10天　中國第一架撤僑班機終於降落

開戰第10天　中國第一架撤僑班機終於降落

關鍵字：

國際焦點國際軍武東南亞要聞北美要聞印度制裁俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯普丁

讀者迴響

熱門新聞

直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區

俄兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

情場萬人迷的共同特徵

俄軍被控佔領城市後「抓當地婦女性侵」

凌晨看台電驚呆　核三廠發電狂飆98.644%！

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

孫協志、澎恰恰真實關係曝光！　孫德榮力挺：他潔身自好

網紅威力賣4000元二手精品福袋！　民眾怒控「是假貨」

台中地瓜球爆紅！馬尾妹顧攤千人朝聖

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

周杰倫18年前神曲預言戰爭！　「俄羅斯拍MV」歌迷淚朝聖

百人打仗4人回　議員逼問普丁官員

更多

最夯影音

更多
重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！
比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面