美國大幅增加供應烏克蘭武器！華郵：包含刺針、標槍飛彈

▲美國所提供的標槍反戰車飛彈，於去年12月演習時被烏克蘭士兵使用。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，儘管美國總統拜登透過電視演說多次強調，美國不會為烏克蘭出兵，然而從解密的貨運清單中可以發現，美國大幅增加對烏克蘭運送致命性武器、防禦性裝備，包括刺針便攜式防空飛彈系統（Stinger）、標槍反戰車飛彈（Javelin），今年2月底批准的對烏軍事援助預算高達3.5億美元。

根據《華盛頓郵報》，儘管拜登多次強調排除派遣美軍前往烏克蘭的可能性，然而解密的貨運清單中可以發現，從美軍投入烏克蘭戰區的武器種類、數量與攻擊效能都顯示出，美國在某種程度上試圖讓烏克蘭軍對做好準備，對俄羅斯的侵襲發動混合式戰爭；不過對於此分析，美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示拒絕回覆。

許多軍事專家預測，儘管烏克蘭武裝力量極力消耗俄軍的力量，但這場戰鬥卻還是註定將淪為「巷戰」，尤其是莫斯科當局能夠控制烏克蘭主要城市時；而這份貨運清單顯示，拜登政府預估烏克蘭將需要武裝自己，以求能應付俄軍「多管齊下」的入侵。

據一要求匿名的美國國防部高級官員透露，在華府2月底批准的3.5億美元軍事援助，其中約有2.4億美元已經轉交給烏克蘭。該名高級官員透露，早從去年起美國便承諾向烏克蘭提供近10億美元的軍事援助。從《華盛頓郵報》審查的清單，發現包含了反迫擊砲雷達、安全無線電、電子設備、醫療設備、車輛，以及穩定供應標槍反戰車飛彈。

另外，至少9艘的島級巡邏艦、5架Mi-17運輸直升機也將從美國多餘的國防物資儲備中供給烏克蘭。

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