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大陸 大陸焦點 特派現場

開戰第10天　中國「第一架撤僑班機」終於降落

▲▼俄攻烏第10天　中國第一個撤僑班機「終於降落」。（圖／翻攝極目新聞）

▲撤僑班機上掛滿了五星旗。（圖／翻攝極目新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

烏俄戰事持續超過一周，根據陸媒報導，中國大陸首架撤僑班機5日上午成功從羅馬尼亞首都布加勒斯特飛抵浙江杭州，與另一架晚幾個小時抵達河南鄭州的撤僑班機合計，兩個航班共載運了約480人。

根據《九派新聞》報導，一名中國留學生表示，他在敖德薩留學，2月28日在使館的統一安排下撤離到摩爾多瓦，在寒風中排了8個多小時的隊以後，才順利抵達羅馬尼亞，並於3月3日下午突然接到要包機回國的通知，「臨時接到的通知，對我們來說是救命。」

▲▼俄攻烏第10天　中國第一個撤僑班機「終於降落」。（圖／翻攝極目新聞）

從留學生拍攝的影片可以發現，機艙行李架上插滿了五星旗，並有穿著防護服的工作人員協助登機，防護服的背後還寫著「歡迎回家，I love China」，並且每一個座位的後面還掛著一袋零食。

該航班從羅馬尼亞首都布加勒斯特的奧托佩尼機場起飛，於5日上午5時41分抵達浙江杭州的蕭山機場，與另一班晚幾個小時抵達河南鄭州的撤僑航班合計，兩個航班共載運了約480人。機場工作人員透露，該航班旅客將由國際通道離開機場，不與外界人接觸，直接前往隔離酒店。

據陸媒報導，之後還會有多班中國撤僑班機從羅馬尼亞出發，包含東方航空5日的2個班機，以及海航6日的兩個航班。

▲▼俄攻烏第10天　中國第一個撤僑班機「終於降落」。（圖／翻攝極目新聞）

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