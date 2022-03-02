車上有6歲孩1個月嬰照樣殺　烏克蘭警「全家5人」遭俄軍冷血擊斃

▲6歲女童索菲亞與家人全遭俄軍屠殺。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

烏俄衝突持續延燒，俄羅斯軍方上月24日無預警發動軍事攻擊那天，讓正在值勤的30歲烏克蘭警察費德科(Oleg Fedko)瞬間失去5名家人，其中包含他年僅6歲的女兒和只出生6周的兒子，全家人在車上慘遭俄羅斯士兵冷血擊斃。

事件發生在遭俄軍轟炸的赫爾松市(Kherson)，6歲女童索菲亞(Sofia Fedko)當時與1個多月大的弟弟伊凡(Ivan)、27歲媽媽伊琳娜(Irina)與56歲祖父母一同在車上，他們行駛在一條公路上，俄軍突然包圍他們的車並且開火。

事發當時，費德科的弟弟丹尼斯正在與這家人通電話，他聽見孩子們驚恐的哭泣聲，「我當時正在與母親說話，我一直聽到母親大喊，『車裡有孩子，你們怎麼可以這樣做』，我聽到伊凡的哭泣聲，他只有一個多月大而已，然後我聽到槍聲，電話那頭突然一片沉默，然後又傳出幾聲槍聲，我意識到俄軍在屠殺他們」。

當地媒體指出，身為警察的費德科當時人正在值勤，父親因為他值班，才會幫忙開車去接送家人，他們聽說俄軍進攻想要逃離市區，沒想到全家5人仍遭俄軍殘忍殺害，他事後也無法找到家人們的遺體。