直擊！加拿大駐華使館高掛烏克蘭國旗　標語力挺「我們在一起」

記者任以芳／北京報導

烏俄戰爭談判尚未有共識，戰爭持續進行。針對俄羅斯開戰行為，不少國家出面抗議譴責。其中，加拿大駐華大使館也以實際行動力挺。《東森新媒體ETtoday》記者現場今（2日）直擊現場，加國使館外圍圍牆，一共有兩面有做成烏克蘭國旗的大型看板，上面貼出「我們和烏克蘭在一起」標語。使館的正門口高掛烏克蘭國旗，已經超過24Ｈ。

▲加拿大駐華使館門口高掛烏克蘭國旗。（圖／記者任以芳攝）

由於正處敏感時機，相隔一條馬路看使館周邊，都能感受緊張的氣氛。外面除了有平日武警戒備，維安和保安人數明顯增多。不少等過馬路大陸民眾看到相挺烏克蘭標語和國旗，有人第一反應是「怎麼會掛在這？」許多人覺得十分不可思議，拿手機拍攝。

烏俄開戰後，不少國家表示支持烏克蘭。加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）2月28日宣布，加拿大武裝部隊將提供空運支持，向烏克蘭運輸物資和援助。並且提供第三批最新軍事物資，包括防彈衣頭盔、防毒面具、夜視鏡等武器，還有反坦克武器系統和升級的彈藥。

▲ 加拿大駐華使館製作標語，行動支持烏克蘭 。（圖／記者任以芳攝）

另外，大陸外交部發言人汪文斌昨1日主持例行記者會。有記者問中方準備向烏克蘭提供援助物資？汪文斌表示，「中方願為緩和烏克蘭的局勢發揮建設性作用。相關的消息我們會適時發佈。」

汪文彬表示，就烏俄衝突而言，烏克蘭問題有著複雜的歷史經緯和現實情況，「中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，我們在烏克蘭問題上沒有私利。中方一向根據烏克蘭問題本身的是非曲直決定我們的立場。」

至於在駐北京使館懸掛力挺烏克蘭標語的加拿大政府除與西方陣營站在同一陣線對俄羅斯進行制裁，加拿大官員也曾表態，對於烏克蘭號召全球人士加入外籍軍團的要求，由加拿大公民自行決定。