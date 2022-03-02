　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

直擊！加拿大駐華使館高掛烏克蘭國旗　標語力挺「我們在一起」

記者任以芳／北京報導

烏俄戰爭談判尚未有共識，戰爭持續進行。針對俄羅斯開戰行為，不少國家出面抗議譴責。其中，加拿大駐華大使館也以實際行動力挺。《東森新媒體ETtoday》記者現場今（2日）直擊現場，加國使館外圍圍牆，一共有兩面有做成烏克蘭國旗的大型看板，上面貼出「我們和烏克蘭在一起」標語。使館的正門口高掛烏克蘭國旗，已經超過24Ｈ。

▲▼ 加拿大駐華使館力挺烏克蘭 。（圖／記者任以芳攝）

▲加拿大駐華使館門口高掛烏克蘭國旗。（圖／記者任以芳攝）

由於正處敏感時機，相隔一條馬路看使館周邊，都能感受緊張的氣氛。外面除了有平日武警戒備，維安和保安人數明顯增多。不少等過馬路大陸民眾看到相挺烏克蘭標語和國旗，有人第一反應是「怎麼會掛在這？」許多人覺得十分不可思議，拿手機拍攝。

烏俄開戰後，不少國家表示支持烏克蘭。加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）2月28日宣布，加拿大武裝部隊將提供空運支持，向烏克蘭運輸物資和援助。並且提供第三批最新軍事物資，包括防彈衣頭盔、防毒面具、夜視鏡等武器，還有反坦克武器系統和升級的彈藥。

 ▲加拿大駐北京使館外牆懸掛力挺烏克蘭標語。（圖／記者任以芳攝）

▲ 加拿大駐華使館製作標語，行動支持烏克蘭 。（圖／記者任以芳攝）

另外，大陸外交部發言人汪文斌昨1日主持例行記者會。有記者問中方準備向烏克蘭提供援助物資？汪文斌表示，「中方願為緩和烏克蘭的局勢發揮建設性作用。相關的消息我們會適時發佈。」

汪文彬表示，就烏俄衝突而言，烏克蘭問題有著複雜的歷史經緯和現實情況，「中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，我們在烏克蘭問題上沒有私利。中方一向根據烏克蘭問題本身的是非曲直決定我們的立場。」

至於在駐北京使館懸掛力挺烏克蘭標語的加拿大政府除與西方陣營站在同一陣線對俄羅斯進行制裁，加拿大官員也曾表態，對於烏克蘭號召全球人士加入外籍軍團的要求，由加拿大公民自行決定。

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
快訊／小三狠殺牙醫相驗出爐！　割斷主動脈放血奪命
普丁被激怒！紐時「烏克蘭慘了」：俄羅斯會更殘暴
快訊／「俄傘兵空降」殺進烏克蘭第2大城！　醫院爆激戰
鳳梨和辣女友是「開放式關係」！　驚爆：有很多不確定對象
快訊／成績消失！　明道中學950學生崩潰重考
月薪55K「全給女友管」8個月後GG了　明細洩超狂財力
快訊／全球暴打俄羅斯！　世界航運龍頭出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

富少殺死女友9次減刑出獄！拒戴口罩「打死勸阻老人」今死刑伏法

陸網紅囚禁「鐵籠女」13年！疑為失蹤女大生　上課被擄走淪性奴

直擊！加拿大駐華使館高掛烏克蘭國旗　標語力挺「我們在一起」

陸駐烏使館凌晨更新撤僑通知：可帶外籍配偶家人、中午12時集合

聯大2758號決議不合乎兩岸現狀　國台辦：「謀獨」跳越高摔越慘

警訊？台灣本土趨緩卻「天天輸出病例」　上海今日通報發現6例

香港估170萬人染疫！急診室淪「停屍間」港府月薪11萬徵陸照護員

2022兩會／陸GDP潛在增速5.5%　「非下調」重回正常經濟軌道

2022兩會／陸涉台方針持續軟硬兩手　「反獨促統」也加強經貿交流

拜登代表團訪台安撫或提醒？　他分析「台灣別惹麻煩」是關鍵

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

富少殺死女友9次減刑出獄！拒戴口罩「打死勸阻老人」今死刑伏法

陸網紅囚禁「鐵籠女」13年！疑為失蹤女大生　上課被擄走淪性奴

直擊！加拿大駐華使館高掛烏克蘭國旗　標語力挺「我們在一起」

陸駐烏使館凌晨更新撤僑通知：可帶外籍配偶家人、中午12時集合

聯大2758號決議不合乎兩岸現狀　國台辦：「謀獨」跳越高摔越慘

警訊？台灣本土趨緩卻「天天輸出病例」　上海今日通報發現6例

香港估170萬人染疫！急診室淪「停屍間」港府月薪11萬徵陸照護員

2022兩會／陸GDP潛在增速5.5%　「非下調」重回正常經濟軌道

2022兩會／陸涉台方針持續軟硬兩手　「反獨促統」也加強經貿交流

拜登代表團訪台安撫或提醒？　他分析「台灣別惹麻煩」是關鍵

省一筆！關島觀光局再推出「旅客免費PCR」　48小時內就能拿報告

騎士買完菜鬧區遭聯結車輾過慘死　女警路口交管全程目擊嚇傻

小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

泫雅早春「保守」穿搭藏小心機　4套造型不忘辣曬逆天長腿

敲碗成真！肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣

黃竣民／重啟高裝檢　「少件掛欠撥　多件挖土埋」惡循環再現

知名音樂人遭好友「木馬屠城」　按摩偷拍裸照勒索800萬結局出爐

李宗盛賣老厝捐蓋長照！門諾年華大樓開工  打造長者友善園區

蔡崇信好意讓球隊搭私人包機　遭WNBA重罰1400萬

ELEVEN直播官辦熱身賽　8日自辦龍象大戰先登場

大陸熱門新聞

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

又輸了！無印良品吿大陸山寨商標無效遭駁回

陸網紅囚禁鐵籠女13年！疑擄走女大生當性奴

陸外交部：台灣不關日本的事

拜登訪團抵台　陸：派任何人都是徒勞

陸兩會涉台報吿軟硬兩手

陸GDP「潛在增速5.5%」

美艦通過台海　陸：任何威懾如廢鐵

台灣輸出病例突狂增！上海通報發現6例

拜登代表團訪台「安撫或提醒？」

港急診室淪停屍間！港府月薪11萬徵陸照護員

兩岸互不隸屬　國台辦：「謀獨」跳越高摔越慘

直擊！加國駐華使館高掛烏克蘭國旗

陸駐烏使館凌晨更新撤僑通知：可帶外籍配偶家人、中午12時集合

更多熱門

相關新聞

英超豪門將隊長袖標交給烏克蘭國腳

英超豪門將隊長袖標交給烏克蘭國腳

英超豪門曼城今日在足總盃對上彼得堡聯，隊長費爾南多(Fernandinho)賽前將隊長袖標交給了烏克蘭後衛津琴科(Oleksandr Zinchenko)，不僅以行動支持隊友，更要力挺烏克蘭。這是俄羅斯入侵烏國後，津琴科首次代表曼城出賽，滿場球迷高喊他的名字，紛紛舉起反戰標語，訴求和平的場面撼動人心。

俄網遭駭客頻發攻擊 俄媒爆：政府準備啟動Runet內網切斷全球網路

俄網遭駭客頻發攻擊 俄媒爆：政府準備啟動Runet內網切斷全球網路

快訊／烏俄戰爭Day 7　蔡英文13:30中執會前發表談話

快訊／烏俄戰爭Day 7　蔡英文13:30中執會前發表談話

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

「全球圍剿俄羅斯」世界航運龍頭宣布：停止貨船進出

「全球圍剿俄羅斯」世界航運龍頭宣布：停止貨船進出

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯加拿大

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面