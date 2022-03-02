「台灣不是烏克蘭，然後呢？」　吳怡農要政府公開「台灣抵抗計畫」

▲烏克蘭軍人日前在基輔守備。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

俄羅斯侵略烏克蘭，烏方除召集18歲至60歲男性公民上戰場外，也祭出「全民皆兵」，會發放武器給有意願保家衛國的烏國人。看見烏克蘭狀況的民進黨台北市黨部主委吳怡農表示，台灣同樣面臨強大敵國武力威脅，政府須告訴社會，若受到攻擊，台灣的抵抗計畫是什麼？任何官員或將領如果認為不需要為敵軍上岸後的情境做準備，「他們不配負責台灣的安全」。

吳怡農1日在臉書上表示，台灣不是烏克蘭，然後呢？台灣同樣面臨著強大敵國的武力威脅，好多人問：「我想幫忙，請告訴我怎麼做」。吳認為，備戰是止戰的最好方式，在戰爭到來之前，我們就應該把全民的抵抗意志轉化為可信的嚇阻，讓敵人選擇別的途徑。然而，可信的嚇阻不能停留在口頭上，我們必須組織與訓練一般民眾，並且在社區中做好準備，讓社會大眾了解面臨緊急狀況時要如何自救、互助，甚至捍衛家園。

提及國防資源分配，吳怡農說，我們有許多未落實的工作，國防投資方面，我們有許多未落實的工作，我們的政府應該「重新平衡」有限的國防資源：把更高的比重，投入在存活率高、且在現代戰場上有用的輕型、機動性武器。

吳怡農表示，過去，許多人想像現代的戰爭只會發生在海上與空中，由專業的軍隊操作高科技的現代武器，甚至只著重在資訊或「認知」上的角力。但過去幾天，從烏克蘭戰爭上，我們看到侵略者的行動，絕對比國際社會的反應更快，因此受侵略的國家必須持續抵抗，才可能等到盟友的支援：無論是經濟制裁，或者武器彈藥。

「我更期待的是，政府清楚告訴社會大眾以及國際社會，若受到攻擊，台灣的抵抗計畫是什麼？每個人的具體角色為何？」吳怡農認為，我們需要一個全民的共識：如果敵軍登陸，真正的衝突才將開始，我們絕對不會坐著等待投降。任何官員或將領如果認為不需要為敵軍上岸後的情境做準備，他們不配負責台灣的安全。

吳怡農也強調，國家安全需要政府與社會一起努力。當每個社區都普遍具備自救與互助的意願、協助基層警消的能力、以及支援任何社會需求的後勤組織，這就是「社區防禦」的開始，也是每個人可以參與、維持和平的方式。