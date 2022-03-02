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導彈轟入基輔婦產科「炸破屋頂」畫面曝　美女醫師慘喪命

▲▼烏克蘭首都基輔一家婦產科診所遭導彈轟炸，同日，基輔一名女醫師遇俄軍襲擊身亡。（圖／翻攝自Facebook／Viktor Liashko、Віталій Гирін）

▲烏克蘭首都基輔一家婦產科診所遭導彈轟炸，所有人員緊急避難。（圖／翻攝自Facebook／Віталій Гирін）

記者張寧倢／編譯

烏俄交火波及平民。烏克蘭首都基輔一家婦產科診所1日突遭導彈擊中，屋頂直接被轟出一個洞，牆面也破裂，負責人發文呼籲病患家屬不要前來診所接人，應以避難為先。另外，烏克蘭衛生部透露，基輔一名女醫師在送傷者前往醫院的途中，於車內遭俄軍襲擊死亡。

根據CNN報導，位於基輔的Adonis婦產科診所負責人吉林（Vitaliy Gyrin）在臉書發文表示，診所1日遭一枚導彈擊中，造成很大的破壞，但建築物並未倒塌，診所內的人員都已經順利被疏散，「最重要的是，請大家現在不要過來診所接人，每個人都待在安全的地方避難。」照片顯示，診所的屋頂遭導彈炸出破洞，也有多處牆面嚴重損毀。

▲▼烏克蘭首都基輔一家婦產科診所遭導彈轟炸，同日，基輔一名女醫師遇俄軍襲擊身亡。（圖／翻攝自Facebook／Viktor Liashko、Віталій Гирін）

▲同日，基輔一名女醫師遭遇俄軍襲擊身亡。（圖／翻攝自Facebook）

另外，烏克蘭衛生部長利亞什科（Viktor Lyashko）稍早也透過臉書表示，兒童心臟科與心臟外科中心的麻醉醫師卡拉賓娜（Marina Kalabina）1日欲將受傷的姪子送往基輔一家醫院時，在車內遭遇俄羅斯軍隊襲擊身亡。他痛斥，「他們是不人道的恐怖分子，絕不能消遙法外！」、「又有醫生遇襲死亡，你們這些入侵者，我們不會原諒你們。」

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