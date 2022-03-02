烏克蘭南部赫爾松傳淪陷！　俄軍車「直搗市中心」畫面曝光

▲俄羅斯軍隊車輛進入烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson）市中心，傳出當地已經遭俄軍占領。（圖／翻攝自Telegram）

記者張寧倢／編譯

俄軍攻勢不斷，烏克蘭南部港口城市赫爾松（Kherson）疑似已遭俄羅斯軍隊占領，共有200人喪命，其中多數是平民。通訊軟體Telegram上流傳著俄羅斯軍車出現在赫爾松市中心的畫面，附近就是地方政府大樓。《基輔獨立新聞》稱，赫爾松市長科利哈夫（Igor Kolyhav）表示，俄軍已占領當地的港口與火車站。

根據BBC報導，烏克蘭靠近黑海、擁有25萬人口的城市赫爾松據信已被俄軍攻陷，當地議會一名成員向BBC表示，「共有200人喪命，其中大多是平民」。網路畫面顯示，俄國軍車已經進入市中心的自由廣場（Svobody Square）周邊的圓環路口，赫爾松當地政府大樓就座落在廣場附近，CNN已經證實影片截圖的真實性。

▲俄羅斯軍隊似乎已經控制了烏克蘭南部城市赫爾松。（圖／翻攝自推特／@BNONews）

《基輔獨立新聞》指出，赫爾松市長科利哈夫表示，當地河港與火車站已經被俄羅斯軍隊占領。根據先前報導，數天以來，俄軍持續在赫爾松發動猛烈砲擊與激戰後，俄軍從東部進入城市。如今流出的影像成為新證據，表明俄軍已經能無所阻礙地在赫爾松地區行動。

科利哈夫1日下午曾在臉書上警告，赫爾松正在遭受攻擊，民宅建築與城市基礎設施被轟炸燃燒，同時要求俄羅斯停止砲擊平民。他表示，「我們不是軍人，但我將竭盡所能守護這座城市與其正常運作。」

