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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣不想變第2個烏克蘭　學者籲：該討論「徵兵制延長役期」了！

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲面對俄烏戰爭，范世平認為，應開始討論徵兵制延長。（示意圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

俄羅斯於台灣時間2月24日侵入烏克蘭，將長達近8年的戰爭升級為軍事衝突，只見美國仍未出兵協助烏克蘭，引發台灣人擔心若爆發台海戰爭，美國也不會派兵支援。學者范世平認為，「是該討論徵兵制延長役期的時候了。」台灣若不想變成第二個香港、烏克蘭，就必須付出一些代價。

范世平於2月28日臉書表示，看到俄羅斯軍隊長驅直入的進入烏克蘭，看到美歐等國作壁上觀，台灣真的要有最壞的打算，就是靠自己。政治人物為討好選民，縮短役期到4個月，連美國都認為不可行，而天下沒有白吃的午餐，台灣人要享受民主自由的生活方式，不想變成第二個香港、烏克蘭，就必須付出一些代價，作出一些犧牲。

范世平指出，有人說這會流失年輕人的選票，但他不認為台灣年輕人是如此理盲，當初也有人說開放美豬會掉票，所以馬英九不敢，結果公投的結果證明大家贊同開放；也有人認為開放日本福食會掉票，前總統馬英九再次不敢，結果社會反彈也沒很大。

范世平提及，台灣人民是理性的，任何事情政府只要說明清楚，讓大家充分瞭解，台灣人一定會以「大局」為重，這個「大局」現在就是台灣不被中國大陸武力攻擊，不被統一。

范世平說，以色列的國民所得超過台灣，科技更不遑多讓，然而不但採取義務役，而且男女皆要當兵；台灣面臨的敵情比以色列更嚴峻，台灣不是一直強調性別平等嗎？台灣為什麼不能成為另一個以色列？

范世平認為，義務役的役期延長，要從整體兵役制度與總體戰略來思考，究竟要延長多久才能提升到戰力最大值，能與志願役緊密配合與分工，必須進行科學性研究與集思廣益，否則若延長役期到一年，只是增加割草的、油漆的、送公文的與打雜的人力，還不如不要延長。

最後，范世平表示，國際間都把台灣視作下一個烏克蘭，也讓台灣人覺得戰爭就在眼前，民氣可用，就看執政者的決心與勇氣。如果明天發生戰爭，台灣每一個人要扮演什麼角色、擔任什麼工作、去哪裡報到，規劃好了嗎？還是只能如烏克蘭人一樣的躲到地鐵站？

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