今日烏克蘭不是明日台灣！　吳斯懷提國安12問：國家前途不能交美中決定

▲烏克蘭哈爾科夫路上可以見到被毀滅的戰車。（圖／達志影像）



記者杜冠霖／綜合報導

俄羅斯閃電出兵烏克蘭，震驚全球，也讓台海局勢成為焦點，對此，國民黨立委吳斯懷表示，俄羅斯有點急了，烏克蘭反而有了叫牌空間，但俄烏戰爭仍有高度不確定性，國安團隊應嚴肅關注，吳也提出國安12問，並表示自己相信「今日的烏克蘭，不是明日的台灣」，但絕不能把台灣人的生命交到美國跟中共手中。

吳斯懷表示，俄烏戰爭讓國際上產生「今日烏克蘭，明日台灣」聯想，雖然我國與烏克蘭有不同的地緣關係、地理位置、半導體產業上的差異，但中國大陸的威脅是不爭的事實。

總統蔡英文2月23日召開國安會議，指示國安及國軍提升對台海周邊軍事動態的監偵及預警作為，並嚴防針對境外勢力藉操作烏克蘭情勢發布認知作戰行為，強化錯假訊息澄清，以穩定台灣社會內部情勢。

吳斯懷指出，國安會議加上美國卸任國安官員今天臨時訪問台灣，透露的訊息，政府絕不可以輕忽以對。目前發展，停戰和談是唯一解決方案，但情勢膠著，繼續拖延局面可能翻盤，歐美各國紛紛跳出來實質聲援，提供武器彈藥，加強經濟制裁力道，俄羅斯有點急了，烏克蘭反而有了叫牌空間。

吳斯懷表示，俄烏戰爭仍有高度不確定性，國安團隊理應嚴肅關注，但我國更應從俄烏戰爭中看到自己的問題，聚焦在自己的戰爭準備是否完備上，「自己國家自己救」，不是一句口號，必須有具體作為，才能面對真正的戰爭威脅。

俄烏戰爭已經打了5天，吳斯懷指出，這5天來台灣從這場戰爭吸取多少經驗，值得探討，以下有十二個議題提供政府及國安高層參考：

一、召開這麼多次的國安會議，為什麼就不實施「國家政軍兵推」（已經3年沒實施）？部會首長有多少人知道國家政軍兵推指揮所在那裡？去過了沒有？部會首長及機關的席位在那裡？面臨戰爭威脅時各部會職掌為何？這些議題需要綿密的整合、詳實的分工，才能在戰時發揮總體國力抗敵保國。

二、兩岸跟俄烏之間地緣位置、地理環境不同，可是如果中共不實施渡海攻擊，針對軍事設施、重要政經目標，電廠、水庫、儲油設施，採取導彈、電磁脈衝、網路攻擊？癱瘓政府運作，我們如何應處？除了國防部早已積極備戰，其他部會因應對策為何？

三、烏克蘭承受網路、飛彈、空中攻擊，仍保有抗敵戰力，而我們承受的第一擊後，剩餘戰力為何？是否做過合理深入評估？

四、時至今日，烏克蘭仍保有局部空優，才能與俄軍抵抗，對台灣而言，除了必須確保局部空優，還有四面環海的威脅，如何保持海上生命線暢通？如果保不住其中一項，戰局恐全面瓦解。

五、烏克蘭幅員廣闊，有足夠的空間避戰，也有部分防空洞，提供人民避難，台灣呢？地狹人稠，防空避難場所與防空洞（碉堡）的防抗炸係數不同，我國大樓的地下防空避難所，連8級的地震可能都擋不了，如何抵擋導彈的攻擊？

六、社群媒體戰的重要，俄烏開戰至今，假消息滿天飛，讓國際間不知真正的戰場實況為何？尤其烏克蘭與歐美的社群媒體發揮極大的效益，造成俄國攻擊頓挫，我們不能低估中共的網路戰，具體因應策略為何？

七、烏克蘭的全民抗敵意志高昂，台灣呢？根據《遠見雜誌》1月民調顯示，倘若兩岸開戰，有51.3%的民眾不願意讓自己或家人上戰場，僅僅40.3%願意。從年齡層來看，20至29歲不願上戰場比例最高，高達70.2%；願意上戰場的，則以30至39歲居多，比例為47.9%。不斷有人提出恢復徵兵制的倡議，有多少年輕人支持呢？

八、台海一旦發生戰爭，不要期待別人來救台灣，從俄烏戰爭應該非常清楚，大國之間除了經濟制裁，是不會為了別國冒著戰爭（核戰）危險。更何況，全世界最不怕核戰，剛好是俄羅斯與中國大陸，一個地大，一個人多。

九、兩岸啟戰，就算美、日願意出兵協防，請問二國或三國聯軍的共同作戰語言為何（英語、國語、日語）？如何溝通？聯戰的訊息及共同作戰圖像如何傳遞？沒有事先的聯合作戰訓練，戰時不可能發揮聯合戰力，反而容易造成誤擊事件。

十、台灣的終戰指導為何？俄烏戰爭經過5天，願意上談判桌，台灣要戰到一兵一卒嗎？

十一、個人相信「今日的烏克蘭，絕不會是明日的台灣」，但別忘了「今日的俄羅斯，也不會是明日的中共」

十二、絕不能把2300萬台灣人的生命財產和前途交到美國跟中共手中。