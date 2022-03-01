烏克蘭人太狂！大叔「徒手拆地雷」一邊叼菸超愜意　百萬網友跪了

記者張寧倢／綜合外電報導

俄烏開戰，烏克蘭平民不僅自願提槍上戰場，最近網路上還流傳著一段影片，一名烏克蘭男子徒手將一枚地雷搬運到樹林，嘴上還叼著菸，冷靜且毫不畏懼的「拆地雷」畫面迅速瘋傳，突破百萬觀看數。據信，影片拍攝地是在烏克蘭南部亞速海沿岸城市「別爾江斯克」（Berdyansk），不過其真實性難以驗證。

▲烏克蘭男子徒手搬地雷，嘴裡還叼著菸，心態似乎視之稀鬆平常。（圖／翻攝自YouTube／Mr Compare）

根據《紐約郵報》報導，烏克蘭一段「徒手搬地雷」的影片自27日以來在網路上被瘋傳，烏國網路媒體The New Voice of Ukraine在推特發布的影片瀏覽次數已突破260萬次。影片內容顯示，一名身分不明的男子在南部港口城市別爾江斯克用雙手將一枚地雷從馬路上搬到附近的森林中，嘴裡還叼著一根紙菸，看起來絲毫不畏懼，旁觀者則拍下了這個稀奇畫面。

報導稱，這名穿著牛仔褲、羽絨衣的男子當時正打算將原本靠近住宅區的地雷，移動到安全的樹林間，徒手搬地雷已經夠危險，嘴上叼菸更是讓網友驚嘆不已，但影片的真實性難以驗證。而部分網友據畫面推測，這枚地雷是TM-62蘇聯反坦克地雷，通常裝有7.5公斤炸藥，可裝設中央引信。

網友紛紛留言大讚，「他是絕地惡霸」、「你可能以為自己很猛，但你可以像烏克蘭人一樣，邊抽菸邊清除地雷嗎？」、「俄羅斯，你們無法打敗這些人，準備回家吧」、「永遠不要低估烏克蘭人的精神和體力」、「如果要我用手搬地雷，就算已經戒菸，我可能也會重新開始抽菸」、「影片怎麼沒播到最後？」、「不要掉下來！喔，我說的是那根菸」。

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