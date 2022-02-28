蔡其昌捐助千萬資金人道救援　盼各界拋磚引玉援助烏克蘭

▲立法院副院長、中華職棒會長蔡其昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／基隆報導

俄羅斯入侵烏克蘭，立法院副院長、中華職棒會長蔡其昌將率先宣布捐助1000萬元，人道救援湧入波蘭的烏克蘭難民。蔡其昌表示，俄羅斯對烏克蘭開戰，引發全球體壇人士關注與聲援，在烏克蘭遭俄羅斯侵犯主權與自由之際，「我們必須站出來聲援，強調反戰爭與愛和平的重要性」。

蔡其昌辦公室28日上午發布採訪通知，預告蔡其昌將於3月1日下午2時在立法院紅樓一樓簡報室召開「Taiwan Can Help」記者會，率先宣布捐助1000萬元，人道救援湧入波蘭的烏克蘭難民，盼能拋磚引玉，有更多的企業與國人加入援助。

據了解，這次響應該活動的企業包括車王電子、美琪瑪國際股份有限公司、義隆電子、康舒生技、璞永建設等超過10家企業，目前已經募集1000萬資金，蔡其昌希望藉此拋磚引玉發起「善的循環」。

蔡其昌表示，俄羅斯對烏克蘭開戰，引發全球體壇人士關注與聲援，中華職棒作為台灣第一大職業運動聯盟，為聲援烏克蘭「反戰、愛和平」的訴求，中華職棒也將官方識別放上「上藍下黃」的烏克蘭國旗顏色。

蔡其昌也說，對於烏克蘭人所面對的脅迫壓力，中華職棒感同身受，在烏克蘭遭俄羅斯侵犯主權與自由之際，「我們必須站出來聲援，強調反戰爭與愛和平的重要性」。

蔡其昌指出，烏克蘭的國旗是由藍色和黃色組成，其中藍色代表天空與海洋，象徵自由與主權；黃色代表麥田，象徵烏克蘭悠久的農業歷史，期盼烏克蘭及每一個有戰火威脅的國度，都能夠及早得到和平。