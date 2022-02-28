「烏克蘭捍衛國家主權讓人動容」　蔡英文：團結才能面對變局

▲基輔的空襲警報響起，烏克蘭民眾及軍人找掩護。（圖／路透）



記者林銘翰／基隆報導

俄羅斯入侵烏克蘭，總統蔡英文28日表示，烏克蘭為了自己的國家及民主自由而團結奮鬥、抵抗侵略，讓全世界追求自由民主的人們動容，也讓國際社會進一步加強支持的力量，一個團結的國家才能面對變局和克服挑戰，團結台灣、保衛民主是她作為總統的責任，也是一直以來的堅持。

今年是228事件75週年，中樞紀念儀式移師基隆市民廣場舉辦，今年的儀式主題為「有心無懼，河畔風起」，包括蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇、文化部長李永得、基隆市長林右昌等人28日上午皆共同參與。

蔡英文致詞時提及，最近這幾天，國際情勢正在快速地變化當中，全世界都看到烏克蘭人民為了自己的國家，為了民主自由而團結奮鬥、抵抗侵略，他們堅持捍衛國家的主權和自由民主的決心，相信讓全世界追求自由民主的人們動容，也讓國際社會進一步加強支持烏克蘭的力量。

蔡英文強調，一個團結的國家才能面對變局、克服挑戰，團結台灣、保衛民主是她作為總統的責任，也是自己一直以來的堅持，政府會持續地密切因應國際情勢。

蔡英文認為，「無論面對怎樣的挑戰，民主是我們唯一的選項，團結是我們唯一的方法」，追求團結不等於要忘記過去，相反地更要銘記走過的路，並且時時刻刻提醒自己，「台灣今日的民主，絕對不是理所當然」，這樣才能夠珍惜當下、團結彼此，一起守護得來不易的民主自由和人權。

蔡英文也坦言，這條堅持轉型正義、民主價值的道路，並不是一條好走的路，正因如此，自己很清楚受難者前輩一路堅持信念，是無比可貴的精神，「我要謝謝許多前輩、家屬和民間團體，長期督促政府，給我們理解、支持和建議」。

蔡英文相信，一個願意面對歷史、從錯誤中反省的國家，必定也會是一個擁有堅強韌性、能夠堅持民主的國家，這是轉型正義對於台灣民主的意義，更是台灣人共同的使命。