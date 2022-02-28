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南韓硬起來制裁俄羅斯！禁對俄出口「戰略物資」　將俄剔除SWIFT

▲▼南韓青瓦台（圖／CFP）

▲南韓政府宣布，將強化限制對俄出口戰略物資。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著俄羅斯入侵烏克蘭的行動持續，南韓政府稍早宣布，將加入國際社會「制裁俄國」的共同行列！南韓外交部表示，對俄羅斯將嚴格強化出口管制批准審查作業，徹底阻斷對俄國出口戰略物資，而此一舉措已透過外交聯絡管道向美國通報，同時加入將俄羅斯剔除「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）的行列。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓外交部今（28）日表示，事實上將依據「四大國際出口管制組織」所指定的戰略物資品項，透過拒絕（不予以承認）上述戰略物資品項出口審查的方式，來達到制裁俄羅斯的目的。

所謂「四大國際出口管制組織」，指的是與核物質相關的核子供應國集團（NSG）、與管制傳統武器與軍商兩用貨品多邊出口控制機制有關的瓦聖納協定（WA）、與生物化學武器有關的澳洲集團（AG）、以及與飛彈技術相關的飛彈技術管制協議（MTCR）。

至於其他非戰略物資，則會再與相關政府部門進行檢討，並於近日內確定限制出口的品項名單。

報導指出，美國限制對俄出口的名單包含半導體、情報通訊、感測器、雷射、海洋、宇宙航太等57個品項，由於美國適用「外國直接產品原則」（FDPR），就算是在第3國生產，只要使用到美國掌握的技術或軟體，對俄出口皆須先獲美國審核，因此南韓國內企業所產的「非戰略物資」也會受到制裁政策影響。

另外，繼美國、歐盟、法國、德國、義大利、英國、加拿大確認將從「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）當中剔除特定的俄羅斯銀行後，南韓外交部也於28日宣布加入陣容，具體方案還得與相關政府部門進行後續協調。

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