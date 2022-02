烏俄激烈開戰！第2大城「滿地砲坑」衛星圖曝光　距小學僅數百米

記者張方瑀/綜合報導

全球衛星監測公司BlackSky公布最新照片顯示,烏克蘭東北部地2大城哈爾科夫(Kharkiv)被俄軍砲彈打到滿是坑洞,畫面相當驚人,還有不少砲坑是落在住宅區附近。

UPDATE: Image collected over #Kharkiv, #Ukraine 14:44 local (UTC+2) today. $BKSY rapid revisit capability & #analytics show additional #shelling. New craters skirt the edge of residential areas causing damage to nearby service and retail shops. pic.twitter.com/CXhaVVOQtz