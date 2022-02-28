全球對他欽佩！澤倫斯基「支持度破9成」　從演員成長至抗俄領袖

▲澤倫斯基堅持留守基輔指揮抗敵，國內民眾從而對其改觀，民意支持度一路攀升至9成。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯軍隊全面入侵烏克蘭，儘管一開始俄軍朝烏國首都基輔發射導彈、癱瘓烏國指揮系統，使烏軍面臨全面性的挫敗，包括住宅、基礎設施、天然氣管線等遭嚴重破壞，然而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）堅決坐鎮基輔，軍民各界齊心合力，終於將俄軍逐出第2大城哈爾科夫，而澤倫斯基的民調支持度也躍升至9成。

根據《耶路撒冷郵報》，烏克蘭國內頗具權威性的民意調查機關「民調社會學」（Rating Sociological）公佈一項從俄軍入侵以後的最新民調，結果卻發現，原本支持度節節敗退的總統澤倫斯基，其民意支持度竟飆破91%，與2021年12月相比簡直是激增了3倍，只有6%的民眾表示不支持、3%的民眾意向不明。

該項調查是26、27日之間所進行，烏克蘭境內約2000名民眾接受訪問過未包含已遭俄羅斯併吞的克里米亞半島、以及烏東（頓巴斯）親俄勢力所控制之地區。

▲澤倫斯基宣布，烏克蘭將成立軍團，讓外籍人士加入，共同抵禦俄軍入侵。（圖／烏克蘭總統辦公室）

此外，高達70%的烏克蘭民眾相信烏軍最終能成功抵抗來自俄羅斯的侵略，民眾對於烏軍的支持度也明顯比被俄軍侵略前提高許多。

據悉，澤倫斯基雖然曾畢業於基輔國立經濟大學克里沃羅格經濟研究所法學院，然而之後卻從事喜劇演員過作品多以政治諷刺為主題，2015年在電視喜劇《人民公僕》扮演總統後爆紅，之後更成功當選總統。

本月24日烏克蘭遭全面入侵後，澤倫斯基堅守基輔，拍攝影片證實自己在總統官邸附近，領導軍民抗俄，同時拒絕美國撤離烏克蘭的提議，因此使得國內外民眾開始對其改觀，獲得高度支持。

而相反地，美國總統拜登卻因為新冠疫情、經濟通貨膨脹，甚至還有最近爆發俄烏戰爭相當頭痛，《華盛對郵報》、《美國廣播公司》（ABC News）公布最新民調，拜登的支持率一路下滑，從去年4月的52%下跌至11月的41%，之後到最近甚至更慘跌至37%，可以說是烏克蘭、美國總統兩樣情。

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