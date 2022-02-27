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快訊／新北+5板橋涮涮鍋群聚擴大　60歲婦人Ct值僅14.4

▲▼新北市新增案例、案19816關係圖。（圖／新北市府提供）

▲新北市新增案例、案19816關係圖。（圖／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

新北市今（27日）新增5例，有4例居隔採檢陽性個案，為昨（26日）公布確診的板橋涮涮鍋店員工同事及同事家人，其中1名60歲婦人Ct值僅14.4，病毒量極高；其他1例為居隔陰轉陽個案，與北市宗教協會餐廳KTV案相關，家住永和。

新北市衛生局說明，案20529為30多歲男性，接種1劑疫苗，板橋涮涮鍋店員工，為確診（案20456）同事，2/25因確診（案20397）曾於2/17到店內消費，遭匡列居家隔離，採檢PCR為陽性，Ct值23.1，收治專責病房隔離治療，疫調自述2/21出現喉嚨痛症狀。居住地新莊區。

衛生局指出，案20529確診後，同住3名家人匡列居家隔離採檢均為陽性（案20564、案20565、案20566）。案20564：男性，70多歲，父親，Ct值15.7。案20565：女性，60多歲，母親，Ct值14.4。案20566：女性，30多歲，妹妹，Ct值18.1。以上個案共匡列接觸者112人、4人居家隔離，均已安排採檢，持續疫調中。

另外，案20567為60多歲女性，為案19995、19996的同住家人，2/13一家三口參加北市宗教協會聚餐KTV群聚匡列接觸者居家隔離，採檢PCR為陰性，2/26居隔第14天解隔前採檢轉為陽性，Ct值17.49，收治專責病房隔離治療。個案居隔期間陰轉陽，無新增接觸者及公共場所足跡。

▲▼新北市新增案例、案19816關係圖。（圖／新北市府提供）

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