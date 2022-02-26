神尊也要「醫美」　雲林六房媽300年神尊今表決確定修復

▲已369年的六房媽祖正尊，經「神像醫師」診斷發現媽祖顏面損害嚴重，六房媽會今天決定為媽祖進行醫美治療，恢復古老神像的容顏。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林六房媽沒有固定廟宇供奉，每年由5股輪流建紅壇過爐奉祀，由文化部審議登錄為國家重要民俗。六房媽會今（26）日召開會員代表大會討論有數百年歷史的六房媽祖神尊損壞維修工作，理事長徐萬成指出，六房媽祖神尊已有300多年歷史，臉部多處損傷，與會會員代表超過3分之2同意修復，讓神尊永久保存。

會議中修護師李志上先簡報神尊受損狀況及預計修護工法，為求慎重六房媽會也將六房媽祖神尊請到現場，修護師指出，六房媽神像年代久遠，顏面漆層老化脫落，油煙堆漬，甚至木胎已露現，傷口若不適時治療，損壞會持續擴大，頭部也出現蟲蛀痕跡，將來會以先進技術完成治療後，再施以小局部整容，恢復聖顏原有容貌。

李志上說，六房媽正尊也有九龍冠，可透過X光檢測神像和龍冠是否一體成形，進一步確認是天妃或天后，也可初步檢認是明代或清代的神像，因該神像已逾50年未曾修護補漆，修護工序須更嚴謹，只能利用信徒較少的深夜進行，所以起碼須要一整月以上。

今天會員代表大會決議修護，除先做治療性維護，把鬆動部分做加固，接下來會做局部「醫美」，把右臉頰木胎外露做補平。雲林縣府文觀處文化資產科長張力元指出，六房媽過爐儀式是國家重要民俗之一，但六房媽祖神尊不具古物身分，但以其年代是具有古物身分的景物，建議依公有古物修復方式進行，不做過多變更、修舊如舊，舊有的歷史軌跡能保存。

▲ 房媽會今日召開會員代表大會討論有數百年歷史的六房媽祖神尊損壞維修工作。（圖／記者蔡佩旻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►中斷22年！149甲線正式通車 雲林往草嶺車程省1小時

►成軍僅1年半！東和國中棒球隊奪雲林聯賽冠軍 超克難式練習曝光

►豬肉男兼3職超打拚！警跟監藥頭傻眼「跟錯人」 最終真相出爐

►雨天路口2車直直撞5傷 「衝進排水溝」3人慘泡髒水

►去年自拍求收養貓影片爆紅 正妹警一次抓2個通緝犯立功

