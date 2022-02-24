豬肉男兼3職超打拚！警跟監藥頭傻眼「跟錯人」　最終真相出爐

▲警方於本月20日見時機成熟，專案員警先到吳嫌藏身豬肉攤民宅中攻堅搜索。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南警察分局日前對查獲毒品案件進行溯源，發現多名藥腳持有毒品均向綽號「阿霖」男子所購買，歷經數月偵辦追查，查得「阿霖」為吳姓嫌犯。警方於20、21日攻堅搜索吳宅、出動警力20餘員帶回藥腳5人，並指證吳嫌販毒，全案詢後將相關人等依涉嫌毒品危害防制條例移送雲林地方檢察署偵辦。

斗南警分局報請雲林地方檢察署檢察官黃立夫指揮偵辦，追查一名「阿霖」男子毒販，歷經數月偵辦追查得知其為50歲的吳姓主嫌，但專案員警跟監吳嫌行蹤，發現其平日都會到工地做散工賺錢，也會維修電動工具賺取工資，早上還會在自家豬肉攤幫忙，一度讓員警以為是不是「找錯人了」。

▲吳嫌見警方查緝，立即將裝有毒品的香菸盒丟包窗外，仍躲不過資深警員法眼，識破犯嫌藏毒舉動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

但法網恢恢疏而不漏，專案員警經鍥而不捨的努力，過濾上千台監視器畫面，然成功蒐證吳嫌犯行，經深入調查，才知道吳姓犯嫌生性狡猾，不僅不會將毒品輕易賣給熟客，連交易地點也是精挑細選，以躲避檢警單位追查。

警方於本月20日見時機成熟，專案員警先到吳嫌藏身豬肉攤民宅中攻堅搜索，吳嫌見警方查緝，立即將裝有毒品的香菸盒丟包窗外，仍躲不過資深警員法眼，識破犯嫌藏毒舉動，就地取材拿吸塵器「吸回」香菸盒並起獲安非他命10包及毒品吸食器等證物；另翌(21)日凌晨5時再次拂曉出擊，出動警力20餘員，同步帶回藥腳5人指證吳嫌販毒，全案詢後將前列人等依涉嫌毒品危害防制條例移送雲林地方檢察署偵辦。

斗南分局分局長莊思神呼籲，毒品對社會危害甚鉅，近年來國內各種毒品氾濫態勢加速，為貫徹掃蕩毒決心，警方將持續加強查緝各式毒品，將再向上溯源向下刨根積極偵辦，全力打擊販毒集團不法犯行，期能淨化社會治安，給民眾安心之生活環境。

▲斗南警方於20、21日攻堅搜索吳宅，出動警力20餘員帶回藥腳5人，並指證吳嫌販毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南警方於20、21日攻堅搜索吳宅，出動警力20餘員帶回藥腳5人，並指證吳嫌販毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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