新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

▲謝男在住家門口宰殺果子狸，遭民眾檢舉，將面臨2年以下有期徒刑併科200萬元以下罰金。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區日前有民眾指稱，一名男子在光天化日下宰殺幼犬，請警方前往了解。警員隨即趕往，未發現男子有屠宰行為，男子從冰箱拿出一包肉品表示為果子狸，隨即通報動保處；動保處表示，目前仍在偵查中，但男子公開宰殺野生動物，已觸犯《動保法》及《野保法》，將處2年以下有期徒刑，併科200萬以下罰金。

據了解，住在新北市新店中正路的56歲謝姓男子，25日下午2許，在1樓住家門口宰殺切割不明動物，並清洗清理毛髮，遭附近鄰居發現，誤認為在宰殺幼年犬隻，通報警方前往了解。經警方釐清，謝男供稱為朋友所送的果子狸並非幼犬，還從家中冰箱拿出一包白色肉塊證明。

▲謝男光天化日下，在住家門口宰殺果子狸。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，從監視器發現謝男確實有在路邊宰殺行為，但無法辨識為犬隻或其他活物，隨即保存資料通報新北動保處。經現場調查，目前仍無法確認為何種動物遺體，而果子狸雖非保育類，但非特殊原因獵捕仍違反《野生動物保育法》，而公開宰殺則觸犯《動保法》，可處2年以下、併科200萬元以下罰鍰。

▲謝男在住家門口處理果子狸，遭民眾誤認為幼犬。（圖／記者陸運陞翻攝）