深化幼童食安意識及品德教育　麥寮鄉托善用繪本成功推廣

▲ 麥寮鄉立幼兒園全園學童共超過350人，由老師一邊講說繪本「舌尖上的記憶」故事再透過互動，以表演式教學帶領幼童身歷其境，為幼兒園孩童的世界注入食安、廉潔及誠信等觀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

福食開放後各種食安議題題再度受到矚目，雲林縣府創作圖文繪本「舌尖上的記憶」，將食安議題導入故事，從中傳達誠信概念，麥寮鄉公所於昨（24）日在鄉立幼兒園運用該繪本，拉近幼童與食安的距離，同時傳遞品德教育、誠信廉潔等觀念，以建立富教養、重感恩、懂法治、知廉潔、尊人權之現代公民素養。

麥寮鄉公所政風室主任陳大中表示，在自己看完「舌尖上的記憶」後彷彿身歷其境，好像回到兒時鄉下生活的時光，滿滿暖意湧上心頭，第一時間立刻想到，一定要將繪本內容傳達給麥寮幼兒園的幼童，讓小朋友從在地人的情感及故事，感受濃濃人情味及食品安全的重要性。

麥寮鄉公所將這次活動推廣至鄉立幼兒園全園大、中、小班等15班之學童共超過350人，由老師一邊講說繪本故事讓小朋友走進時空隧道，藉生動活潑的故事內容，結合老師親切有趣的講說，再透過互動，以表演式教學帶領幼童身歷其境，為幼兒園孩童的世界注入食安、廉潔及誠信等觀念。

麥寮鄉公所政風室說明，這次活動成功引起小朋友的共鳴，透過躍然紙上的繪本故事，一方面吸引小朋友的目光，另方面更大幅提高小朋友學習的意願，讓學童在成長過程中，關注食安議題，同時養成知法守法、誠信廉能的良好思維。接下來將持續推廣「舌尖上的記憶」，讓麥寮的小朋友都可以一起看到雲林在地濃厚的情感與對食安議題的重視。



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