去年自拍求收養貓影片爆紅　正妹警一次抓2個通緝犯立功

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局臺西分局麥寮分駐所警員邱思萍去年因自拍求收養浪貓影片一度聲名大噪，低調的她當時表示希望大家能著重她在工作表現上，這回一次抓回兩個通緝犯，真的立下大功。2月18日警員邱思萍、溫捷恩執行巡邏勤務，盤查可疑行人時觀察到男子神情有異，技巧性攀談進而查出遭通緝身份，順利逮回歸案。

▲麥寮分駐所警員邱思萍、溫捷恩日前執行巡邏勤務，發現3名形跡可疑男子，立即上前攔檢盤查，以敏銳的觀察力加上機智攀談，順利逮回2名通緝犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局臺西分局指出，麥寮分駐所警員邱思萍、溫捷恩18日執行巡邏勤務，行經麥寮鄉雲3之1線產業道路，發現3名男子形跡可疑，立即上前攔檢盤查，女警邱思萍查證3名男子身份時，發現男子神情緊張，眼神飄移，言語閃爍，便與對方聊天降低其戒心。

▲麥寮分駐所警員邱思萍(右)、溫捷恩（左）2月18日執行巡邏勤務，發現3名男子形跡可疑，立即上前攔檢盤查，以敏銳的觀察力加上機智攀談，順利逮回2名通緝犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



邱思萍今年僅25歲，雖然從警時間不長，但跟從在學長身上學到很多執勤技巧，在配合學長指導下，將現場控制，以警用行動電腦M-Police查證身分，確認2名男子為新竹、臺中及苗栗地方檢察署發布之通緝犯，當場逮捕。

女警邱思萍表示，從警到現在第一次查獲2個通緝犯，雖然過程會緊張，但在學長的指導之下，也順利完成任務，非常感謝同單位學長學姊的指導，將持續努力學習，期盼日後從警生涯能對社會有更大的貢獻。

臺西分局長黃念生表示，同仁落實勤務ㄧ次查獲2個通緝犯表示讚許，並對女警邱思萍初生之犢不畏虎，跟隨學長認真學習，真是巾幗不讓鬚眉，並呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請立即向警察機關反映，共同維護社會治安，以保障大家的生命財產安全。

▲雲林縣警察局臺西分局麥寮分駐所警員邱思萍去年因自拍求收養浪貓影片一度聲名大噪，低調的她當時表示希望大家能著重她在工作表現上，這回一次抓回兩個通緝犯，真的立下大功。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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