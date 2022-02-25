中斷22年！149甲線正式通車　雲林往草嶺車程省1小時

▲雲林縣縣道149甲線是古坑樟湖通往草嶺的重要聯絡道路，921大地震坍方中斷迄今已22年，雲林縣政府投入近3億經費復建，所有工程皆已完成並於今日辦理全線通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣縣道149甲線是古坑樟湖通往草嶺的重要聯絡道路，1999年因921大地震坍方，道路25K到28K路段中斷無法通行迄今已22年，數年來民眾前往草嶺需要繞道南投縣轄，路程增加數十分鐘。雲林縣政府2018年底投入近3億經費復建此「草嶺公路」，所有工程皆已完成並於今（25）日辦理全線通車。

縣府工務處說明，雲林縣府啟動149甲線修復與災後搶修工程，包括路面修復工程及5個明隧道，2019年與南投縣長林明溱共同努力改善149乙線4處髮夾彎，並於同年11月21日將禁行甲類大客車路段，調整為大客車應特別注意路段，12月1日正式開放通行，大客車可抵達草嶺，踏出草嶺觀光量能的第一步。

▲雲林縣縣道149甲線是古坑樟湖通往草嶺的重要聯絡道路，921大地震坍方中斷迄今已22年，復建工程已完成並於今日辦理全線通車，草嶺櫻花也正盛開中，遊客上山正是好時機。（圖／東碧山莊提供）

雲林縣長張麗善指出，今天縣道149甲線的全線通車，由於路段全線受災後，地質較為敏感，除由公路總局補助辦理「縣道149甲線25K+750~26K+600路段修復及改善工程」外，過程中針對亦崩坍處向公共工程委員會爭取經費辦理「149甲線25K+750上邊坡復建工程」、「149甲線26K+500及27K+500道路邊坡災害修復工程」、「149甲線24K+000~25K+750道路邊坡災害修復工程」及「149甲26K+850處崩塌地災害復建工程」等，計加作邊坡整治、新增4處明隧道等工作，最後，縣府自籌經費針對「古坑鄉樟湖村149甲24K+500處」辦理拓寬，總計投入新台幣3.36億元。

▲雲林縣道149甲線今日辦理全線通車慶典，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、公路總局人員與地方民代、是深及鄉親，熱情見證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，縣道149甲線「草嶺公路」受限於地形與原路段坡度，現階段全線僅能開放15頓以下的小型車輛通行，張麗善強調，古坑草嶺擁有得天獨厚的自然風景，重振觀光量能刻不能緩，草嶺風華再現三部曲持續進行，通車後可節省近半小時的旅行時間，而草嶺櫻花也正盛開中，歡迎全國的好朋友，來趟樟湖草嶺深度自然之旅。

▲縣道甲線修復與災後搶修工程，包括路面修復工程及5個明隧道。（圖／雲林縣政府工務處提供）

▲雲林縣縣道149甲線27K+500明隧道。（圖／雲林縣政府工務處提供）

▲雲林縣縣道149甲線是古坑樟湖通往草嶺的重要聯絡道路，921大地震坍方中斷迄今已22年，復建工程已完成並於今日辦理全線通車，草嶺櫻花也正盛開中，遊客上山正是好時機。（圖／東碧山莊提供）







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