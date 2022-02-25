捐血站3月1日林內巡迴　捐250cc知名爆漿大菠蘿免費送

▲ 永光西點麵包店紀老闆（紅衣）說，自己因為身體因素無法捐血，透過自己的雙手做的大波蘿麵包，來鼓勵大家3月1日來一同捐血，一起幫助需要幫助的人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因疫情影響民眾捐血意願，再因近來天氣寒冷，心血管疾病患者增多，造成全台血庫庫存量不足，台中捐血中心將於3月1日在豪又豪五金大賣場前與雲林捐血站同步舉辦捐血活動，雲林縣議員邱世文邀請林內知名麵包店共襄盛舉，預計捐出200份超大爆漿波蘿，號召民眾一起熱血助病患。

雲林縣議員邱世文表示，每次捐血中心來林內辦理捐血活動時，都用不同的方式號召民眾出來捐血，平常永光麵包店的爆漿大波蘿一出爐，平均不到一小時馬上被搶購一空，這次結合捐血活動，讓大家免排隊，捐血250cc即可免費獲得一個大波蘿，希望大家在作好個人防疫措施下，走出戶外踴躍來捐血。

永光西點麵包店紀老闆說，自己因為身體因素無法捐血，透過自己的雙手做的大波蘿麵包，來鼓勵大家3月1日來一同捐血，一起幫助需要幫助的人。 雲林捐血站企劃陳修戎也說，感謝林內鄉單月1日的巡迴捐血活動，都有很多愛心單位支持，這次3月1日也希望大家一同號召家人好友來林內鄉豪又豪五金大賣場前，一起捐血幫助更多人。

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