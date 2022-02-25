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全台唯一未修縣志　雲林縣邀吳學明教授任縣志總編纂

▲吳學明教授自國立中央大學歷史學研究所退休，同意接下負責籌組縣志纂修之百年大業工作，預計將以5年時間完成編纂出版。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲吳學明教授（右）自國立中央大學歷史學研究所退休，受託同意接下負責籌組縣志纂修之百年大業工作，預計將以5年時間完成編纂出版。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

志書的纂修，是地方文化建設的基礎，也是研究地方史、區域史不可或缺的重要參考文獻。文化觀光處長陳璧君指出，雲林具有深厚歷史文化，期許纂修雲林縣志，不僅為後世保存下珍貴的發展史料，更期待它付梓後教育傳承意義，推動鄉土教育及家鄉認同進而凝聚地方情感，雲林不是文化沙漠，只是深藏不露。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣是全臺唯一尚未編修縣志的縣市，所以縣志的編纂刻不容緩，為讓縣民了解家鄉文化，自上任後積極規劃要為本縣修志，目前縣府已委由吳學明教授擔任《雲林縣志》總編纂。

吳學明教授自國立中央大學歷史學研究所退休，本著對故鄉之責，經過縣府數次拜會懇談，同意接下負責籌組縣志纂修之百年大業工作，預計將以5年時間完成編纂出版，期喚起雲林人的共同歷史記憶與文化自信，為縣政發展提供文化厚度的方向與定位，也希望經由縣志的撰修，帶動各鄉鎮市公所積極為保存地方歷史記憶而努力。

《雲林縣志》總編纂吳學明教授表示，本身就是雲林土庫人，這次受託協助縣志纂修計畫的規劃，並負責卷首和卷尾的編纂。雲林縣志規劃共有9志「沿革志、地理志、政事志、經濟志、社會志、教育志、宗教志、文化志、人物志」，分門別類詳實記載雲林縣政治、經濟、社會、文化發展之實況。

雲林縣志的纂修，將委由學者專家，以嚴謹的學術規範，廣泛蒐集官方檔案與文獻，並從事田野調查，做為撰寫的素材，希望能為雲林撰寫一部具有地方特色與情感的志書。也希望鄉親踴躍提供在地文書、地方掌故、老照片等資料，一起為雲林努力，完成縣志纂修大業。

雲林縣政府希冀全體縣民與同道好友鼎力協助，集結產官學界、地方文史界力量一起合作，大家一起來完成雲林縣史上第一部《雲林縣志》，共同完成台灣歷史最後一塊拼圖。


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