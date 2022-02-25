防228連假酒駕肇事雲林警加強取締　縣府公告9代駕服務車行

▲雲林縣警察局配合酒駕修法加重處罰規並落實執行行政院「四季交安專案」，強化防制酒駕專案勤務，將於明日起連續3天同步執行全國取締酒後駕車專案勤務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

配合酒駕修法加重處罰規並落實執行行政院「四季交安專案」，雲林縣警察局強力取締酒後駕車執法，針對228連續假期除加強交通疏導外，並強化防制酒駕專案勤務，將於明 (26)日起，連續3天同步執行全國取締酒後駕車專案勤務。另，雲林縣政府同步公布9家提供酒後代駕計程車業者服務專線，宣導「代客駕駛」。

雲林縣警局說明，228連假期間民眾返鄉與親友聚餐或小酌在所難免，為避免酒後駕車案件發生，配合警政署執行全國同步取締酒後駕車專案，針對易發生酒駕肇事、易發生治安事件等地點，不分平、假日、白天、深夜及凌晨取締酒駕，也更要求日常巡邏警力加強攔檢盤查蒐證，降低酒駕肇事發生。

雲林縣政府工務處指出，為降低酒後駕車而致交通事故，警察執法單位加強路邊攔檢勤務、提醒用路人「酒後不開車」，縣府今公布縣內9家提供酒後代駕計程車業者服務專線，宣導「指定駕駛」、「代客駕駛」，並督促酒店、KTV及餐廳業者應盡社會責任，協助代客叫車服務，以確保交通安全。

▲雲林縣政府工務處說明，酒後代駕服務是由計程車駕駛前往民眾所在地點代為開車，連人帶車安全送往指定地點，雲林縣政府輔導9家業者提供酒後代駕服務。（圖／雲林縣政府提供）

工務處說明，酒後代駕服務是由計程車駕駛前往民眾所在地點代為開車，連人帶車安全送往指定地點，雲林縣現有提供酒後代駕服務計有斗雲汽車行、建中汽車行、大道汽車行、新泰興汽車行、明順汽車行、斗六汽車行、良昌汽車行、日通計程車行、好友計程車等9家業者。

民眾可直接撥打各車隊專線叫車，並告知等候地點及目的地，或是請店家協助幫忙撥打電話叫車；各業者收費方式皆為計程車跳錶費用Ｘ2，藉由酒後代駕服務免除返回現場取車之麻煩，以及勉強自行開車上路後肇事之疑慮，並將人車安全送返家中。

臺西警分局為使民眾了解酒駕新制的實施，特別前往麥寮六輕承攬商工安教室針對廠區員工進行有關「酒駕新制」及「酒後代駕」之交通宣導。藉由面對面宣導及發放酒後代駕卡給現場員工，期能使現場員工了解酒後駕車需面臨的行政、刑事責任，以及酒後應落實指定駕駛或利用代客駕駛服務，共同建構安全的用路環境。

雲林縣警局強調，警方除加強取締酒駕執法外，針對酒駕致人受傷或死亡交通事故向上溯源，追查提供飲酒之場所業者有無共同善盡防制酒駕責任，運用第三方警政，配合地方政府主管機關督促酒店、KTV及餐廳業者應盡社會責任，協助代客叫車服務。且無論是飲用酒類或者是食用含酒精成分之薑母鴨、燒酒雞或羊肉爐等，酒測值超標均將遭受罰鍰、判刑。

▲雲林縣警察局配合酒駕修法加重處罰規並落實執行行政院「四季交安專案」，強化防制酒駕專案勤務，將於明日起連續3天同步執行全國取締酒後駕車專案勤務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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