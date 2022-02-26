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雲林「功夫蝦乾」產季到　小漁村熱鬧開工撥劍蝦

▲ 進入劍蝦產季，四湖鄉濱海漁村中，村民忙著把劍蝦剝殼，整齊排列在曬網上，曝曬加工成香蝦乾。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲劍蝦製成的香蝦乾，有一股天然鱻香味，製作過程，仍維持傳統人工剝蝦殼，再利用陽光自然曝曬，不添加任何的調味料與防腐劑。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

位於雲林四湖鄉與口湖鄉交界的箔子寮漁港附近村落最近開始熱鬧起來，每年進入劍蝦產季，村民、婦女都會聚集在村中，忙著用手工一隻隻幫劍蝦去殼，再以日光曝成乾，它就是雲林沿海特有漁產「香蝦乾」，鮮美海味是許多料理煸香提味都要靠它，而且全台灣只有這個地方有在賣。

用劍蝦曬成的香蝦乾，是小漁村古早味料理不可或缺的煸香食材，蝦乾炒米粉、炒粿條、炒韭黃，還有生子滿月做成蝦乾油飯等，因劍蝦需靠出海補獲量不多，原是漁民自製供自家食用的料理，不對外販售，但後來與廣溝村武術結合行銷名為「功夫蝦乾」一砲而紅，但捕獲量年年減，過了產季有錢也不一買得到。

▲ 進入劍蝦產季，四湖鄉濱海漁村中，村民忙著把劍蝦剝殼，整齊排列在曬網上，曝曬加工成香蝦乾。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 進入劍蝦產季，四湖鄉濱海漁村中，村民忙著把劍蝦剝殼，整齊排列在曬網上，曝曬加工成香蝦乾。（圖／記者蔡佩旻攝）

四湖蔡姓鄉民說，每年12月至隔年清明節前是野生劍蝦最好吃的季節，包括萡子寮、廣溝與三條崙等村落地區居民就忙著製作蝦乾，近年野生劍蝦捕獲量減少，加上製作過程必須以人工剝殼，再經過日曬，相當費工耗時，現在大部分都是較年長的長輩在製作，一夥人聚在一塊兒，一邊剝殼一邊話家常閒聊。

蔡姓鄉民指出，每8台斤劍蝦才能製作成為1台斤劍蝦，幾乎把蝦子的精華都濃縮起來，加上是自然曝曬，而不是工廠乾燥，海味十足，無論是炒菜或煮湯，就能增加味道層次，是許多家庭常備食材，也是在地人記憶中的好味道。

▲ 進入劍蝦產季，四湖鄉濱海漁村中，村民忙著把劍蝦剝殼，整齊排列在曬網上，曝曬加工成香蝦乾。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 劍蝦一隻隻剝殼後，整齊排列在曬網上，曝曬加工成香蝦乾。（圖／記者蔡佩旻攝）

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