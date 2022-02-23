雨天路口2車直直撞5傷　「衝進排水溝」3人慘泡髒水

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣莿桐鄉今（23日）下午發生一起車禍，兩輛自小客車於路口發生碰撞，其中一部因撞擊力道強大，衝落一旁大排水溝渠中，所幸水位不高，泡水約至一輪胎高度，2車5人均僅輕微擦傷，經119救護車送醫治療均無大礙，車禍發生原因由警方進一步調查中。

▲2車在莿桐碰撞，1車衝落大排水溝渠中。（圖／民眾提供）

莿桐鄉溪美庄產業道路一處路口，今日下午來自不同方向的二輛自小客車同時抵達路口，疑因未注意來車，兩車車頭頭撞擊擠壓，其中一部白色自小客車衝落路旁嘉南大圳濁幹線分支大浦尾大排水溝中。

▲行車紀錄起器拍下灰色自小客車從路口左側出現。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

行車紀錄器拍下撞擊瞬間，寒流天氣下著小雨，產業道路路面上明顯溼漉，廖姓男子(23歲)駕駛白車白色自小客車載家人由北往南行駛，沿途往來車輛並不多，駛至事故地點十字路口處，突見左方一輛灰色自小客車轎車快速接近，兩車即在路口發生猛力碰撞，白色自小客車因撞擊力道猛烈轉向約45度，朝右前方整輛車衝下大排水溝中。

雲林縣消防局獲報出動共3分隊器材車、救護車前往救援，所幸白車雖掉落水溝泡水，車上氣囊全開，但車上3人均無大礙，自行打開車門脫困，另灰色自小客車謝姓駕駛(31歲)也輕微擦傷，5人經救護人員檢傷送醫後均無大礙。

警方表示，雙方駕駛經酒測均無飲酒反應，整起車禍肇事責任歸屬後續交由警方進一步釐清。斗六分局分局長陳鴻忠表示，用路人行經路口應減速慢行，又近日氣候不穩，連日下雨，籲請用路人減速慢行，小心駕駛，避免水漂效應造成車輛打滑意外。

▲兩車於路口發生碰撞，白車往右前方排水溝方向衝下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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