烏克蘭前總統扛AK-47走上基輔街頭　大罵普丁「瘋狂又邪惡」

▲烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯持續進攻烏克蘭，軍隊甚至已逼近基輔。烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）25日扛著AK-47突擊步槍現身基輔街頭，強調要與士兵及民眾一起保衛家鄉，並在鏡頭前大罵俄羅斯總統普丁，「他簡直是瘋了，就是邪惡的化身，到這裡來殺烏克蘭人！」

根據美國CNN報導，烏克蘭前總統波洛申科25日下午背著一把AK-47突擊步槍，與一群持槍民眾站在基輔街頭，這些民眾中有人頭戴鋼盔、穿著戰術背心，但也有人身穿便服、頭戴鴨舌帽，服裝相當不一致，看起來也沒有重型裝備，顯然不是正規軍隊。

▲烏克蘭政府發放槍械武裝人民。（圖／路透）

波洛申科接受訪問時，大罵俄羅斯總統普丁，「我們應該把他當成失去理智的人， 他簡直是瘋了，就是邪惡的化身，到這裡來殺烏克蘭人」。他強調，「普丁永遠無法擊倒烏克蘭，不論他派出多少士兵，不論他擁有多少飛彈、擁有多少核武，我們烏克蘭人都是自由的、擁有光明未來的歐洲人」。