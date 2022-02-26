烏克蘭撐2天「台灣開戰撐多久？」　網：說空襲打爛一律軍盲

▲台灣如果開戰會撐幾天，在PTT上引發討論。（圖／國防部提供）



記者林彥臣／綜合報導

俄軍全面入侵烏克蘭，震驚全世界，世界軍力排名22的烏克蘭，對上世界第2的俄羅斯只撐2天就無力改變戰局，軍力排名21名、國際處境與烏克蘭相近的台灣若是世界第3的中國開戰可以撐幾天，在PTT上也引發許多人討論。對此就有鄉民表示，台灣開戰絕對不是飛彈、空襲打爛這麼簡單。

原PO發文表示， 「烏克蘭戰力輸台灣一名，不過面對世界第二的俄羅斯，戰爭打兩天看起來就要結束了，我們有台灣海峽隔著，大概可以撐多久？有辦法撐到美國來救援嗎？」

原PO說，「我覺得中國真的打來就是已經計畫好要速戰速決，不讓美國有來救援的機會，不然美國一來救援，戰事就會拖很久，對中國一定大不利，還要防邊境被印度侵犯，所以不能速戰速決也是中國不敢打的原因吧？」

▲開戰前解放軍需要先集結，不僅容易被台灣發現，也是解放軍處境最危險的時候。（圖／中新社）



網友對此表示，「說空襲可以打爛的一律認證軍盲」、「只有軍盲才會相信能速戰速決，對岸集結時早就被看光光，台灣也會動員起來應對防禦」、「中國打台灣只有佔領，佔領就要先集結，集結在福建，台灣就先下手為強轟了」、「美國只要源源不絕，提供台灣飛彈武器就夠了」。

▲台灣防空飛彈密度世界第2，要空襲台灣也不是這麼容易的事。（圖／記者李毓康攝）



「中國要轟台灣，台灣難道沒飛彈轟中國？台灣難道沒飛彈摧毀中國軍機嗎？」、「先派幾百架戰機當砲灰 消秏防空飛彈，不過中國臉皮有厚到掉幾百架飛機還打嗎」。

根據《自由時報》報導，「中華戰略前瞻協會」研究員揭仲表示，共軍目前還不具備武力犯台能「速戰速決」的條件。以跨海戰略投送能力為例，共軍若要速戰速決，估計第一波就要向台灣投送約12到15個旅的兵力；但在2020年底，共軍集中全軍的海空運輸載具，一次只能投送約7個旅，離標準還有明顯的差距。

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