社會 社會焦點 保障人權

被駭客兜售想換身分證字號遭打槍　法官判他勝訴：神明意旨也可換

▲▼ 台北高等行政法院。（圖／翻攝Google maps）

▲台北高等行政法院外觀。（圖／翻攝Google maps）

記者黃哲民／台北報導

北市何姓男子認為內政部戶政資料先前遭外洩，自己的身分證字號恐遭濫用，申請重新配換號碼，但被戶政事務所拒絕，因而提告爭取，台北高等行政法院審理認為類似申請案，「神明意旨」都曾准重配證號，何男個資確實出現在2022年1件大規模個資外洩案中，今（15日）判何男部分勝訴，文山區戶政事務所應依本判決法律見解作成行政處分，全案還可上訴。

何男設籍北市文山區，本件申請重新配賦身分證字號，被文山區戶政事務拒絕的原因，是他沒提供證號遭偽冒用的具體事實及證據。

提告舉證自己個資遭外洩、兜售

何男對文山區戶政事務所與內政部提告指出，台北地檢署2022年查獲中國男子童自強，在駭客網站（暗網）兜售全台2357萬餘筆個資，他的身分證字號就在其中；而北高行審理時，與何男及文山區戶政事務所人員勘驗檢方2022年查獲的外洩個資檔案，確認包含何男2018年度當時的個人戶政資料。

法官指出，《國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法》規定，身分證統一編號如有錯誤、重複或「特殊情事」，可申請更正或變更，內政部函釋例如證號最後一碼為「4」、第3碼到第8碼含3個「4」，或出現「2266」連號，均得申請變更。

「神明意旨」也獲准更換身分證號

而戶政實務對於「特殊情事」的適用範圍更廣泛，包括算命師說法、神明意旨、影響財運、工作、婚姻家庭、健康、人際關係，想擺脫犯罪朋友或前夫，甚至「曾發生車禍，對方車牌號碼與國民身分證統一編號相同，對於該號碼有恐懼感」、「要告老闆違反勞基法，怕老闆暴力相向」等理由，都獲准重配證號。

法官認為依上述實例，「特殊情事」不以發生客觀可衡量的實害結果為必要，何男已舉證個資確遭外洩兜售，公務機關應讓當事人有機會自行評估並關切可能的權益損害、是否會面臨不可預期的詐騙風險，人民若認為自己的身分證號發生「特殊情事」，就可依法申請戶政事務所重新配賦。

重新配賦身分證號不以發生實害為限

法官指出，文山區戶政事務所不應誤認何男未受損害，也不應要求何男須提出院檢裁判書類才能證明受有損害，據此認定何男此部分主張有理由。

但何男並非立刻就可重配身分證統一編號，因為法官也指出，戶政事務所仍須依職權審查有無依法不得變更證號情形，因此判決文山區戶政事務所應依本判決法律見解，重新審查何男申請案並作成行政處分，全案還可上訴。

何男在審理時追加聲請退出強制配賦國民身分證統一編號制度，並刪除內政部配賦給他的證號。法官認為此部分主張與申請重配證號的基礎明顯不同，能否退出國家長期建立的這項制度，司法院大法官在憲法法庭審理另案時也有不同看法，顯需更多調查與諮詢，不宜以追加方式審理，裁定駁回何男此部分聲請，可抗告。

01/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

