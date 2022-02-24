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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

初選不得用黨內大咖合照　周春米撤賴清德看板、鍾佳濱稱「有首肯」

▲▼周春米團隊撤下蔡英文、賴清德合體看板。（圖／周春米國會辦公室提供）

▲周春米撤下賴清德合照看板。（圖／周春米國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長選戰如火如荼，由於立委周春米、鍾佳濱接連掛出選對會成員、正副總統蔡英文及賴清德看板，引發質疑有不公平的疑慮，中常會23日決議，所有初選參選人文宣品不得使用選對會成員的照片。對此，周春米24日撤下相關看板，呼籲選戰該回歸地方討論；鍾佳濱則暗諷，這次很多所謂「唯一推薦」未取得當事人首肯，而他有獲得賴同意，雖然不公平，還是願意配合中常會決議，希望黨中央有明確的細部規則。

民進黨昨表示，選舉對策委員會各個都是民進黨的公共財，他們聲望也是民進黨最珍貴的資產，希望大家遵從黨內的初選規定，進行君子之爭，要求所有初選參選人的文宣品不得使用選對會所有成員的照片，或者用任何方式宣稱「唯一支持」特定初選參選人。

對此，周春米團隊今天上午主動撤下蔡英文、賴清德看板，她表示，經過團隊商討後，決定直接撤下所有與中常會昨日決議牴觸的看板，杜絕相關爭議，無論是文宣、海報、看板甚至語音，都會避免與選對會成員同框，屏東縣長選戰仍應以屏東地區為主軸，不停地反覆強調是誰推薦、誰力挺，顯然已經失焦，應該回歸地方討論

周春米說，蔡英文昨天強調「初選要節制，若重蹈2008年覆轍，她就是失敗的黨主席」，可以想見總統面對非常大的壓力，因此才希望各方節制，而這點與自己日前所呼籲的「適可而止」不謀而合。

日前曾公布賴清德推薦信，並掛出合體看板的鍾佳濱點名，六都市議員在內的參選人，打著派系的旗號，將屬於全黨的公共財變成專屬的推薦人，這當然是不對的，依據民進黨的傳統，不論是黨主席、總統提名人還是總統本身，只要是黨員都會是從政同志優先引用的公共形象，藉以彰顯民進黨的價值，「這次很多所謂的『唯一推薦』卻是透過照片同框，即便未取得當事人首肯，也讓民眾產生錯覺，這是誠信問題，當然不應該」

鍾佳濱表示，雖然對他來講不是很公平，畢竟他有得到當事人（指賴清德）的首肯，但還是願意配合，以符合中常會決定的方式進行，他還是希望黨中央能有明確的細部規則，如「已懸掛的看板」、「已大量製作的文宣品」等該如何處理，能盡快、明確的告知。

莊瑞雄則表示，選對會成員如果表態，可能會被質疑裁判兼教練，而且民眾平時也接觸不到這些大咖政治明星，也難判斷是真是假，其實大家的政治路上，都會有一起打拚的夥伴，誰和誰一路並肩拼戰，選民都是看在心裡，不是一張合成照片就能代表的，選民認同還是比較重要。

▲▼周春米團隊撤下蔡英文、賴清德合體看板。（圖／周春米國會辦公室提供）

▲▼周春米團隊撤下蔡英文、賴清德合體看板。（圖／周春米國會辦公室提供）

▲▼周春米團隊撤下蔡英文、賴清德合體看板。（圖／周春米國會辦公室提供）

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