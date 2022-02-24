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本土語言將列國中小必修課程　民進黨立委憂：師資不足、鐘點費凍漲

▲▼民進黨立委林宜瑾、邱志偉今天上午舉行「搶救本土語言不能等！教支人員待遇要提升！」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委林宜瑾、邱志偉今天舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

依據《國家語言發展法》規定，自111學年度起，包含閩南語、客語、原住民語、馬祖閩東語在內的本土語言，以及台灣手語，都列入中小學生的必修課程。不過，民進黨立委邱志偉24日舉行記者會，質疑新制再過半年就要上路，但本土語言教師薪資數10年來一毛未漲，且全國高中校數超過500間，已通過本土語認證的高中現職教師僅44人，師資嚴重不足，呼籲教育部正視鐘點費、教師人力補充等狀況，儘速訂定「高中教支人員聘用辦法」。

民進黨立委林宜瑾、邱志偉今天上午舉行「搶救本土語言不能等！教支人員待遇要提升！」記者會，邱志偉指出，距離政策上路僅剩半年，教育部盤點目前本土語師資共13456人，其中領取「鐘點費」的教學支援人員共4748人，然而其待遇數10年來一毛未漲，今年也未隨軍公教人員調薪4%，長期默默為台灣本土語教育付出的教支人員卻淪為調薪孤兒。

邱志偉並指，全國高中校數超過500間，已通過本土語認證的高中現職教師僅44人，師資嚴重不足，雖然教育部主張現有2千多名高中教師正在接受本土語培訓，但這些在職教師現階段皆尚未取得認證，況且中高級語言檢定有一定難度，合格率難以評估。

邱志偉呼籲，改善支援老師待遇，不僅有助提升教學品質，也將能擴大本土語師資人數，邱志偉呼籲教育部務必盡快提出「教支人員鐘點費及交通費調整方案」，務必正視教支人員待遇偏低的問題，另應盡速訂定「高中教支人員聘用辦法」，並從寬制定鐘點費支給基準，以回應教育現場的迫切需求。

林宜瑾表示，現在本土語言課程高度仰賴教支人員兼課，該人員須先取得中高級以上的語言能力認證，還要接受36小時的教學專業培訓，並通過筆試評量與教學演示評量，才能取得資格，然而，教育部給出的鐘點費卻只有300至400元，換算月薪不到2萬，「對他們非常不公平」。

林宜瑾表示，明明《國家語言發展法》上路前有3年準備期，仍然面對反彈聲浪，顯示推動本土語言教育非常不簡單，拜託教育部一定要做本土語言老師的後盾，包括教學期間的輔導、教材都需補齊，最重要的是在9月新制上路以前，必須儘速補足教師缺額。

對此，國教署國中小組組長林祝里回應，目前積極盤點教師人員人力、公務人員調薪等面向，例如透過線上系統讓縣市政府預先填寫，了解各校師資需求並藉此推估需要的教師人數，由於有一定的行政程序時間，無法預估時間點，但也承諾鐘點費部分是可以追溯的。她說明，新年度預估可以增加6900多名本土語言教師，現在也繼續培育3000多名現有師資，未來透過跨校對接，避免開不成課、教職員沒有課可以上的問題。

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