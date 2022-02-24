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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不戰台中無意新北志在台北？　傳林佳龍憂「再輸盧秀燕」斷送政治路

▲林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

▲林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨一直以來選戰布局皆考量派系平衡，此次「正國會」掌門人林佳龍下一步可謂是綠營安排上難解之題；有媒體分析報導，林佳龍想透過年底九合一東山再起，但非再戰台中市，而是志在台北市，原因之一是憂二度敗給昔日對手盧秀燕，斷送政治前程，不過，對於民進黨有意安排角逐新北市長，據指林佳龍興趣缺缺，也顧忌被行政院長蘇貞昌背後掣肘。

媒體人周玉蔻23日曝「民進黨戰略選戰名單」，前副總統陳建仁選北市、衛福部長陳時中戰桃園，蔡其昌角逐台中，林佳龍則攻新北。對於此份名單，綠營尚未正面回應，但據《風傳媒》報導，民進黨的確希望林佳龍選新北，並與陳建仁、陳時中帶動民進黨2022選情。

該報導分析指出，林佳龍因台鐵太魯閣號出軌事件下台後，想藉再次入閣或參選東山再起，只是民進黨在4大公投勝選，入閣夢碎，轉而選擇後者。但對於該選哪個縣市？儘管林佳龍因助選中二補選聲勢一度回漲，但本人與幕僚皆認為不該再戰台中，原因有：一、林佳龍曾答應支持蔡其昌或立委何欣純選台中市長；二、若再輸給盧秀燕，恐斷送政治之路。

報導也指，林佳龍的選項刪去台中後，志在台北市，畢竟首都市長特殊性，就算沒贏、沒敗得難看，就可望日後角逐大位，而對於角逐新北，林佳龍則顧忌被長期不合的前縣長蘇貞昌背後掣肘。

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關鍵字：

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