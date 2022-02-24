準備開戰了？俄羅斯：烏東2國要俄軍事協助「擊退烏克蘭」

▲俄羅斯總統普丁先前下令派軍進入烏克蘭東部後，頓內茨克人民共和國街頭出現坦克。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁承認烏克蘭東部的「頓內茨克人民共和國」與「盧甘斯克人民共和國」。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）稱，兩國領導人已請求協助「擊退烏克蘭武裝部隊的侵略」。外界認為，此狀況增加俄羅斯軍事入侵烏克蘭東部的可能性。

綜合塔斯社、德國之聲報導，俄方宣稱頓內茨克領導人普希林（Denis Pushilin）及盧甘斯克領導人帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）23日致函總統普丁，要求俄方提供軍事援助。

這封求助信提到，烏克蘭基輔政府獲得美國及西方國家包括軍事的全面支持，決心以武力解決衝突，為避免平民傷亡、防止頓巴斯地區發生人道主義災難，請求俄方「協助擊退烏克蘭武裝部隊的侵略」。

佩斯科夫表示，依據兩共和國領導人的說法，現今情勢不斷惡化，加上來自基輔的威脅，兩共和國的公民目前被迫逃離家園撤離至俄羅斯，且烏克蘭武裝部隊持續進行軍事侵略，民用及工業基礎建設、學校、醫院、幼兒園都遭破壞，「最嚴重的是，有出現包括兒童在內的平民喪命」。

針對兩共和國向俄方提出的軍事干預要求，美國白宮表示，這就是「假旗行動」例子。美方盟國曾說，俄羅斯將利用其中一項軍事行動作為入侵藉口。

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