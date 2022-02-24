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幼稚園摺紙「重現哥吉拉大戰基多拉」　神手爸驚呆2.1萬人

記者黃翊婷／綜合報導

2019年上映的美國科幻怪獸電影《哥吉拉II怪獸之王》（Godzilla: King of the Monsters），經典場景竟然用摺紙重現了！一名爸爸為了幫兒子完成幼稚園的摺紙作業，費盡心血摺出哥吉拉和基多拉，完美還原基多拉的3顆頭、翅膀紋理、爪子角度等等，驚呆2.1萬名網友。

老爸重現哥吉拉大戰基多拉。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▼▲原PO重現哥吉拉大戰基多拉。（圖／翻攝自Facebook爆廢公社、華納兄弟提供）

《哥吉拉II怪獸之王》全台票房冠軍。（圖／華納兄弟提供）

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原PO在臉書「爆廢公社」23日的文章中提到，兒子說幼稚園要交摺紙作業，希望他幫忙摺出一隻哥吉拉，順便再摺出一隻基多拉，忙了一段時間總算順利完成，兒子的作業也可以交差了，「為了摺那3顆頭，花了比哥吉拉還要（多）3倍的時間，還得講究翅膀紋理、爪子角度，搞到眼睛都快瞎了」、「看來幼稚園的作業也跟戰場沒兩樣，輸人不輸陣啊」。

老爸重現哥吉拉大戰基多拉。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲3顆頭的表情略有不同。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

摺紙成品公開後，不到一天就吸引超過2.1萬名網友按讚驚嘆，「原來是傳說中的『恐龍家長』，真厲害」、「看起來沒有爸爸辦不到的事」、「你這是要逼死多少家長」、「很厲害，很酷」、「留點路給其他家長走啦」、「幼稚園作業……我壓力好大啊！現在的家長每個都深藏不露」。

▼原PO臉書全文。

老爸重現哥吉拉大戰基多拉。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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