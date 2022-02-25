烏克蘭自轟大橋　「火光吞噬路過小黃」畫面曝！超硬手段阻俄軍

A bridge in Senkove which crosses the Oskil river in the Kharkiv area was blow up by the Ukranian military to prevent possible Russian advance through it. pic.twitter.com/J4vHBGaSmu — OSINT UKRAINE (@OSINT_Ukraine) February 24, 2022

記者吳美依／綜合外電報導

俄國24日出兵烏克蘭，從北東南三面夾擊。烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）證實，在東部盧甘斯克州，烏軍「為了阻止坦克通過，炸毀了跨越北頓涅茨河（Seversky Donets River）的橋樑。」監視器畫面顯示，一輛計程車原本正要過橋，爆炸瞬間直接被火光吞噬，幸好幾秒鐘後奇蹟原路折返。

▲烏克蘭軍隊炸斷橋樑，阻止俄軍推進。（圖／翻攝推特@OSINT_Ukraine）

影片中的橋樑是先科韋橋（Senkove Bridge），橫跨北頓涅茨河左支流「奧斯科爾河」（Oskil River）。格拉申科在Telegram表示，在東部前線，「烏克蘭武裝部隊及盧甘斯克第一警察營依然堅守陣地。」

盧甘斯克州東邊與俄國接壤，境內部分地區遭親俄份子把持，自封盧甘斯克人民共和國（LPR）；西邊與烏克蘭第二大城米達列斯（Kharkiv）所在的哈爾科夫州相連。

▲俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）

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