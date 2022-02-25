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社會 社會焦點 保障人權

才獲保險理賠卻迷上斗內賺大錢　21歲男手纏繃帶捧61萬要匯款

記者林悅／台南報導

一名21歲吳姓男子，懷裡揣著纏繞繃帶的右手，左顧右盼地走向郵局匯款櫃台，匯款申請書上填寫的收款人「奈迪斯直播傳媒娛樂有限公司」及新台幣61萬的鉅款，讓郵局鄭經理警覺有異，通知學甲分局將軍分駐所派員到場查處，及時阻止吳男之保險理賠金被詐騙。

▲21歲吳姓男子，沉迷斗內直播可獲高利，保險理賠金61萬元險遭詐騙，幸好台南市學甲分局警方與郵局聯手成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲21歲吳姓男子，沉迷斗內直播可獲高利，保險理賠金61萬元險遭詐騙，幸好台南市學甲分局警方與郵局聯手成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警員吳柄諭到場後詢問21歲吳男該筆匯款做何用途，吳男年堅稱自己是遊戲迷，該筆款項是用來購買遊戲相關商品，並非被詐騙。吳柄諭見該名男子仍不願透露實情，便決定轉換方式詢問。

▲21歲吳姓男子，沉迷斗內直播可獲高利，保險理賠金61萬元險遭詐騙，幸好台南市學甲分局警方與郵局聯手成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳員先是關心吳男右手因何受傷，其次詢問從事何種工作，最後告訴對方，自己年紀與其相仿，深知賺錢不易，倘若是正當購買物品當然無所謂，但若將辛苦錢匯入歹徒手上便得不償失。

吳男聞言態度軟化表示，他最近迷上中國直播平台「PD LIVE」，平台主播向觀眾宣稱，「斗內」（贊助）該直播平台可以獲得3倍回饋，且直播平台的觀眾斗內踴躍，主播又稱該活動有名額限制，若贊助名額超過後便無法再獲得高額回饋，因此吳男才急著前往郵局進行匯款。而他準備匯款的61萬元新台幣，一部分為從事漁業工作所得、另一半為右手事故的保險理賠金。

▲21歲吳姓男子，沉迷斗內直播可獲高利，保險理賠金61萬元險遭詐騙，幸好台南市學甲分局警方與郵局聯手成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警員吳柄諭聽後，立刻告知吳男這是詐騙手法，隨後將男請返將軍分駐所。警員姜育志、黃國晉利用吳男提供之匯款帳號進行檢測，發現該帳戶已被165反詐騙專線通報異常，便連繫吳男母親到場了解。

吳母到場後對警方表示，兒子沉迷直播，堅信能從直播平台獲得高報酬，經常想要匯款贊助直播平台，幸好將軍分駐所及郵局聯手阻止匯款，不然辛苦積攢的薪水及保險理賠金就被歹徒詐騙一空。吳男經學甲警方勸說後恍然大悟，直呼自己以後會注意相關詐騙手法。

▲21歲吳姓男子，沉迷斗內直播可獲高利，保險理賠金61萬元險遭詐騙，幸好台南市學甲分局警方與郵局聯手成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警分局長蔡宗昌表示，青少年接觸網路為大時代趨勢，但青少年的判斷力尚未成熟，容易遭高獲利、高報酬等字眼誘騙，進而投入自己賺取的辛苦錢。預防詐騙及攔阻匯款為南警重點工作，學甲警與金融機構、超商互相配合，組構金融、超商、LINE群組報案即時通，聯防網絡即是人民遭詐匯款前的一道防線，藉由多單位的相互配合，讓詐騙集團無法得手；民眾若有詐騙相關問題，請即刻撥打165或110進行諮詢查證以免受騙。

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