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228桃園各風景區實施交管　警公告壅塞熱點籲民眾配合

▲桃園市平鎮警分局配合二二八和平紀念日，將針對國道平鎮系統交流道南下匝道進行封閉管制，請用路人配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局配合二二八和平紀念日，將針對國道平鎮系統交流道南下匝道進行封閉管制，請用路人配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

配合二二八和平紀念日三天連假，桃園市平鎮警分局將辦理國道交通疏導與管制專案，其中台66線快速道路匯入國一平鎮系統交流道南下匝道入口，將於2月26日0時起至12時止實施匝道封閉，請各用路人配合；另外，大溪、復興風景區包括大溪老街、角板山、石門水庫、慈湖與小烏來風景特定區欲實施交通管制，敬請民眾配合。

平鎮警分局副分局長孫三陽指出，今年二二八和平紀念日三天連續假期，平鎮警方配合交通部高速公路局實施交通疏導管制措施，將於2月26日0時起至中午12時止，共12小時封閉台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道，本次連續假期並未實施高乘載管制。

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▲桃園市平鎮警分局配合二二八和平紀念日將實施交通管制，請用路人配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局配合二二八和平紀念日將實施交通管制，請用路人配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方提醒，國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，建議用路人可使用替代道路規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路，接台61線西濱快速道路南下，或台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）繼續南下，往大溪方向可行駛台66線快速道路，轉台3線南下行駛以避免塞於車陣。

另外，和平紀念日三天連假收假前不封閉匝道入口，仍請駕駛人於出門與收假前，請掌握交通動態與各項管制、服務措施，可直撥平鎮警分局勤務中心電話（03）439－0218或高速公路查詢電話1968外，可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。

▲桃園市大溪警分局配合二二八和平紀念日，將針對風景區主要道路實施交通管制，請用路人配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪警分局配合二二八和平紀念日，將針對風景區主要道路實施交通管制，請用路人配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局針對二二八和平紀念日連假，將針對大溪老街、角板山、石門水庫風景區、慈湖、小烏來風景區、羅浮溫泉等熱門景點，另外，復興區拉拉山正逢賞櫻季，台7線（北橫公路）沿線、中巴陵櫻花步道、上巴陵恩愛農場為賞櫻熱點，大溪警方預估有大量上山賞櫻人潮車潮，將實施交通管制措施，並提

▲桃園市大溪警分局二二八連假將針對風景區主要道路實施交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪警分局二二八連假將針對風景區主要道路實施交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

供建議替代道路如下：
一，易壅塞路段：
1、國道三號大溪交流道、介壽、員林路圓環、武嶺橋西端、五岔路口、桃59-1線、台4線、兩蔣文化園區、台7線、台7乙線路口、台7線14.5K商圈、桃116線（神木路）。
二，賞櫻農場停車位有限，如遇車輛停滿則禁止遊客車輛進入中心路，請配合指揮人員引導至上巴陵停車場，停車場旁由業者協調租賃車業者設有收費計程車，接駁遊客往返該農場，惟整點放行須配合管制人員指揮。
三，對於欲進入中心路（往恩愛農場方向）其他民宿或露營區旅遊車輛，須依業者於拉拉山遊客中心設置之臨時服務站，取證後始能放行。
四，復興區台7線下山建議替代道路：
（一）往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。
（二）往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區。
五，前往大溪老街返程建議替代道路：
（一）往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。
（二）往桃園、新北方向遊客建議由大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行往新北市鶯歌區。

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二二八連假交通疏導平鎮大溪警方交管

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