桃園撞死人冷血逃逸躲屏東　警苦追1個月南下300km活逮賓士男

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區宋姓老翁1月10日清晨早起運動徒步經過楊梅區大成路、楊新路口處時，遭疾馳的賓士車自後追撞倒地，經送醫急救後仍不治身亡，肇事車輛事後未留下幫忙送醫反而加速逃逸，楊梅警方經月餘調查後，查出肇事的韋姓男子在屏東地區躲藏，22日聲請搜索票後南下，特勤人員攻堅將他拘捕到案。

▲桃園市80歲宋姓老翁上月10日早起運動時，在楊梅區大成、楊新路口遭賓士車高速追撞，經送醫急救後不治，圖為肇事車輛犯案後逃逸畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警方專案小組22日上午南下屏東市攻堅，查獲肇事致死罪嫌韋男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，這起發生在1月10日凌晨4時43分，早起運動的80歲宋姓老翁獨自外出晨運，穿越大成路、楊新路口處時，遭黑色賓士轎車高速撞擊後倒地昏迷，肇事的賓士轎車迅速逃逸，楊梅派出所員警巡邏該地時，發現老翁倒臥地，趕緊通知消防局救護人員送醫急救，但宋姓老翁急救後仍因傷重宣告不治。

▲桃園市楊梅警方專案小組22日上午南下屏東市攻堅，除查獲肇事致死罪嫌韋男到案外，也起獲肇事的賓士黑色轎車證物，擋風玻璃已破碎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方專案小組經調閱沿線監視畫面，查出肇事車輛車是權利車，車主不詳，警方抽絲剝繭後查出肇事者是32歲的韋姓男子，雖是桃園市人，但犯案後特別南下屏東躲藏企圖逃避警方追緝。警方還查出，韋男有意出國避風頭，所幸專案小組經不眠不休一個多月追蹤查出韋男在屏東地區民宅躲藏，楊梅警方向屏東地院聲請搜索票，22日上午會同桃園市警局特勤中隊南下屏東市民宅攻堅，當場將還在睡夢中的韋男拘捕到案。

▲桃園市楊梅警方專案小組22日上午南下屏東市攻堅，查獲肇事致死罪嫌韋男到案，帶回楊梅分局偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方專案小組查出，韋姓男子身上揹有詐欺、重傷害、肇事逃逸致死罪嫌共5條通緝案，但韋對於肇事過程仍避重就輕，警方偵訊後已移送桃檢歸案。

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