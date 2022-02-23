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228連假因應返鄉車潮　虎尾警公布交通疏導重點區

▲高鐵雲林站，站前道路改道示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲高鐵雲林站，站前道路改道示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

再過2天和平紀念日連續假期即將來臨，虎尾警分局為維持2022年2月26日至28日3天連假交通順暢，將針對返鄉、出遊重點時段及市區、高鐵特區等路段規劃交通疏導勤務，並提供轄區易壅塞交通路段及交通疏導管制資訊，請用路人及鄉親特別留意並提前規劃行車路徑，以避開阻塞及影響出遊興致。

虎尾警分局指出，虎尾鎮市區林森路雲林布袋戲館、故事館及合同廳舍連假期間，旅遊人車較多，請用路人多利用虎尾鎮文科路外環道及工專路、北平路及防汛道路等其他道路繞行。高鐵雲林站在和平紀念日連假期間將於前一天25日16-22時及2月26至28日每日8-22時實施改道措施，請接送旅客民眾屆時配合管制引導並預控時間。

▲高鐵雲林站，站前道路改道示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾市區道路連續假期擁塞疏導改到示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明，針對高鐵雲林站，鄉親與旅客可善加利用高鐵站合作之停車場（入口於大隆路與永興路口，高鐵站1號出口方向），除享有30分鐘免費之優惠外，亦減少旅客徒步距離，也避免於站內道路因車多壅塞浪費寶貴時間。

鑒於連續假期民眾旅遊返鄉飲宴機會增加，虎尾警分局加強叮嚀，請大家勿長途、疲勞駕車與酒後不開車並牢記「行駛道路前多一分檢查，就能少一分危險」觀念，並牢記「路口慢看停、行人停看聽」路口安全觀念才能交通安全行，以達事故防制之效維行車平安。

▲高鐵雲林站，站前道路改道示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲高鐵雲林站特約停車場出入口示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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